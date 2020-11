La salud de Diego Maradona: nuevo parte médico

Diego Armando Maradona "está bien de ánimo" y "se intentará que permanezca un par de días en observación", reveló este martes por la mañana su médico personal, Leopoldo Luque, en alusión al cuadro de anemia y deshidratación por el cual el ídolo fue ingresado en las últimas horas del lunes a una clínica privada en la ciudad de La Plata.

"Diego está mejor, está bien de ánimo. Estuvimos bromeando, estuvimos caminando dentro de la clínica. La situación está evolucionando como queríamos. La idea es que permanezca un par de días en observación para que pueda mejorar sus parámetros, aunque con él nunca se sabe", explicó Luque en declaraciones a la prensa en la puerta de la clínica Ipensa.

El entrenador de Gimnasia La Plata, que cumplió 60 años el viernes último, fue internado el lunes en ese centro asistencial a raíz de un "bajón anímico que afectó su alimentación", según lo aclaró su médico luego de que trascendiera la noticia.

"Intentaremos resolver la parte clínica que lo hacía estar débil, cansado y caminar mal. Las anemias son multifactoriales. Su bypass gástrico hace que no pueda absorber bien el hierro y mi idea es tenerlo acá simplemente porque los estudios se le pueden hacer de una forma más rápida", detalló Luque.

El médico se preocupó en aclarar que si Diego lo desea puede irse a su casa aunque lo más aconsejable es que se quede internado para poder seguir más de cerca su evolución. "Esperemos que Diego quiera quedarse hasta mañana. Él está absolutamente consciente. Y cuando se pone tan consciente se quiere ir. Es conocido que no quiere a los médicos. Tiene principio de autonomía y hay que respetarlo. No pasa con él, pasa con todos los pacientes. Uno tiene una idea de tratamiento, pero hay un principio de autonomía", analizó Luque, quien se refirió a la relación con su paciente.



"A Diego lo conozco hace bastante y es como se lo ve en la tele. A veces me quiere ver y a veces no. Yo no lo veía tan bien y surgió esta propuesta. Uno de los objetivo es lograr un monitoreo de mi parte mucho mayor, donde puedo ajustar lo que creo conveniente junto con un equipo”, advirtió el médico, antes de partir a realizar una cirugía -según declaró él mismo- en otro sanatorio.