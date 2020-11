John Lydon defiende a Donald Trump a los gritos

John Lydon, ex cantante de Sex Pistols -bajo el nombre Johnny Rotten- terminó gritándole a una presentadora televisiva mientras explicaba por qué había votado a Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

El músico era entrevistado en el programa de la cadena ITV Good Morning Britain desde su hogar en Los Angeles. En la charla con la periodista Susanna Reid, Lydon mostró su apoyo al Partido Republicano como un rechazo a "las ideas intelectuales de izquierda". "Soy un inglés de clase trabajadora, tiene completo sentido que vote a una persona que le habla de verdad a mi clase de gente", dijo. "Trump no es un político. Nunca dijo serlo. ¿Cuán inusual, excepcionalmente maravilloso es eso para gente como yo?".

Tras señalar que la gente "se aburrió de las ideas intelectuales de izquierda", Lydon continuó: "No pretendo que ustedes, que hablan ridiculeces, lo entiendan. Siempre se equivocan sobre la población en general". En ese momento, Reid intentó repreguntar, pero el músico respondió a los gritos: "¡Déjeme terminar! ¡No sea maleducada, no me interrumpa!"

A continuación, Lydon afirmó que el Partido Demócrata "no hizo nada por esta gente", y agregó: "Por eso es que ahora apoyan a Trump con tanta lealtad, porque es la única esperanza. Podés llamarlo narcisista, desagradable, es un tipo que puede hacer muchas cosas pero es la única esperanza porque el sistema, como de costumbre, es una basura".

La entrevista despertó las iras de los espectadores, que llegaron a preguntar para qué se lo había convocado. "¿Por qué entrevistan a Lydon por una elección estadounidense?", señaló uno. "Es un terrateniente rico de Los Angeles, no un analista político, ni siquiera un músico que haya conseguido algún éxito en décadas". En otro de los mensajes recibidos por Good Morning Britain se leía "40 años atrás pensaba que Lydon hablaba por mí. En realidad solo hablaba estupideces."