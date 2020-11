Trabajadores de Salud siguen sin cobrar el bono covid-19

Trabajadores autoconvocados de la Salud se manifestaron este miércoles al mediodía con una caravana. Reclamaron el pago del bono que se supone, sale de las arcas del gobierno nacional, para reconocerles el trabajo adicional por la pandemia. En una reunión con autoridades del Hospital Materno Infantil se les informó que las gestiones están realizadas y cobrarían a partir de octubre y hasta diciembre el bono correspondiente.



Una trabajadora denunció que la medida se decidió por ser el único sector que no estaría cobrando el bono de $5 mil mensuales que anunció el gobierno nacional para los trabajadores de Salud y Seguridad que están en la primera línea al momento de afrontar la covid-19.

La trabajadora, que pidió no ser identificada, afirmó que funcionarios del Ministerio de Salud sostuvieron que el primer nivel de atención no tiene atención directa de pacientes con covid. “Eso no es cierto. Hicimos la contención de toda la población en otras patologías que no eran covid porque los hospitales estaban cerrados. Y la gente que no conocía que era un caso positivo llegaba a los centros de salud”, retrucó. Agregó que es más, trabajaron el doble, se contagiaron y también hubo trabajadores que terminaron internados en terapia intensiva. “Nos están negando una limosna que nos regaló Nación de un bono de 5 mil pesos”, sostuvo.

Según informó el Hospital Materno Infantil, al pasar por frente de este centro sanitario con la protesta, el gerente, Federico Mangione, recibió a los manifestantes. Desde el centro sanitario confirmaron que efectivamente los trabajadores de primer nivel no cobraron el bono y consideraron injusta esta situación.

Las gestiones se hicieron mientras el Ministerio de Salud estuvo en manos de Josefina Medrano (ahora ex ministra), pero desconocen en qué quedaron. “Lo que hicimos con este nuevo ministro (Juan José Esteban), es volver a gestionar porque entendemos que quienes están en primer nivel y que trabajaron durante la pandemia deben cobrar”, dijo a Salta/12 el responsable de prensa Institucional del Materno Infantil, José Luis Angel. Añadió que ya se hizo la carga de los datos del personal que efectivamente trabajó durante la pandemia para que cobre el bono que corresponde a octubre, noviembre y diciembre.