Cómo será el viaje de Alberto Fernández a Bolivia para la asunción de Luis Arce

El propio expresidente Evo Morales reconoció que Alberto Fernández le salvó la vida cuando logró traerlo a la Argentina después del golpe de Estado en Bolivia, cuyos autores intelectuales tenían planificado asesinarlo. Cómo se iba a perder entonces el Presidente la posibilidad de asistir a la asunción de Luis Arce, el candidato del MAS que ganó por un amplio margen las elecciones, ahora que se restituyó la democracia en el país vecino, a pesar de que Morales haya estado proscripto para presentarse como candidato.

Alberto Fernández viajará a Bolivia este sábado (aún no se sabe si a la tarde o a la noche) con una reducida comitiva integrada por el canciller Felipe Solá, el senador y ex canciller Jorge Taiana; el secretario general de la Presidencia Julio Vitobello y el secretario de Comunicación y Prensa de Presidencia de la Nación; Juan Pablo Biondi. Desde el entorno de Fernández dijeron a PáginaI12 que no se descarta que el primer mandatario aproveche el viaje para mantener reuniones bilaterales con otros presidentes.

Durante ese viaje, como indica la ley, la presidencia de la Nación será ejercida por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Desde su entorno indicaron a este diario que como es un viaje de pocas horas y durante el fin de semana, en los planes de la expresidenta no está tomar ninguna decisión de peso y es probable ejerza ejerza la primera magistratura desde su casa. No es la primera vez que le toca hacerlo durante el mandato de Fernández y siempre eligió el perfil bajo.

La ceremonia y el coronavirus

Un invitado del presidente electo Arce a la asunción contó detalles de un traspaso muy particular por las limitaciones que impone la pandemia en términos de cantidad de personas que podrán estar de cuerpo presente y el distanciamiento que deberá haber entre ellas. "Va haber mucho protocolo por la covid 19 con lo cual, donde antes entraban 100 personas hoy van a poder alojar a 50", dijo la fuente, conocedora del país. El recinto en el que se hacen los traspasos de mando en Bolivia, que allá llaman hemiciclo, es mucho más chico que el de Argentina, de modo que muchos invitados van a ver la asunción de Arce desde salones contiguos a través de pantallas gigantes.

Este diario tuvo acceso al programa programa oficial de la Transmisión de Mando Presidencial Bolivia 2020, que empieza el sábado con la recepción de los presidentes que llegan ese día y deben ser trasladados al hotel en el que se alojarán hasta el domingo. Ese día, está previsto que la ceremonia empiece a las 10 y que 10:35 lleguen al hemiciclo el Presidente y el vicepresidente electos. A las 10:45, según el documento oficial, tendrá lugar el "acto Central de la Solemne Asamblea Legislativa Plurinacional y Posesión del Excelentísimo Señor Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, y del Excelentísimo Señor Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca Céspedes".

En ese Momento, habrá vuelto a Bolivia una democracia que nunca debió haberse interrumpido.

Aprendizajes

En el texto que organiza la asunción puede leerse en varios fragmentos la referencia al traslado de los primeros mandatarios en "cápsulas presidenciales".

En tiempos de pandemia y para los que no son expertos en el tema, es bueno aclarar que esa cápsulas nada tienen que ver con un tipo de protección especial para evitar el contagio de coronavirus. Así se denomina a la caravana que se forma entre motos de la policía que abren camino, a los autos de seguridad, a la combi para la comitiva y al auto de la autoridad principal y los otros que acompañen.