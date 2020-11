Coronavirus: ruidazo de enfermeres frente a la casa de Rodríguez Larreta

La Asociación de Licenciados en Enfermería realizó un ruidazo frente a la casa Rodríguez Larreta como continuación de su lucha por la mejora de las condiciones salariales y el reconocimiento de les enfermeres como profesionales y el encuadramiento en ese escalafón y no en el general.

Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y directiva de ALE, declaró: “La enfermería está rabiosa. Marchamos a Legislatura y nos reprimieron, nos movilizamos y acampamos en Jefatura de Gobierno, y nos dieron la espalda. No bancamos más esta situación de desprecio y postergación: por eso, vamos con caravana y ruidazo contra Larreta”.



Por su parte, Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú y también directiva de ALE, anunció próximas acciones: “En una asamblea con participación histórica, nuestra Asociación votó paro y movilización de 48 hs con acampe en Plaza de Mayo para los días 20 y 21 de noviembre. Vamos a hacernos oír de verdad frente a la insensibilidad de Rodríguez Larreta”.

En diálogo con este diario, Cáceres aseguró: "Que nos reconozcan como profesionales es importante por muchas razones. Cumplimos con todos los requisitos, pero cobramos mucho menos. No es casual que el gobierno porteño nos ningunee, porque al pagarnos sueldos tan bajos, favorece a la salud privada, porque nos contratan por muy poco. Casi todos trabajamos en pública y privada; necesitamos entre dos y tres trabajos para mantener nuestras familias".

Además, explicó, "muchos compañeros con comorbilidades no recibieron autorización para tomarse licencia y muchos no las pidieron, porque significan recibir mucha plata menos: con una licencia no cobrás horas extra (el gobierno las llama 'módulos' y no las paga como debería), los bonos que van dando... Tenemos muchos enfermeros muertos en esta pandemia".