Aborto: la Campaña reclamó ante Massa el inicio "urgente" del tratamiento

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió este jueves con referentes de la Campaña por el Aborto y diputadas que impulsan su legalización: les transmitió su "confianza en la palabra del Presidente para impulsar el tratamiento y la aprobación de la ley" y les aseguró que "el Congreso no se tomará vacaciones", en alusión a que el cercano fin de las sesiones ordinarias no sería un obstáculo para dar el debate en forma inminente. La Campaña respondió que el momento "sigue siendo ahora": "Intesificaremos la presión para que se inicie el tratamiento. No podemos esperar más", sostuvieron las dirigentes. Después de ese encuentro, Massa buscó mostrarse ecuménico y recibió en el mismo lugar a un grupo de antiderechos.

Las referentes verdes expusieron ante Massa el trabajo que la Campaña viene realizando durante el año y, más allá de reconocer el compromiso público del Presidente con el tema, expresaron su disconformidad porque "llegamos al 5 de noviembre sin ninguna novedad sobre el tratamiento del proyecto en el Congreso". Las dirigentes desarticularon en la reunión el argumento de la pandemia: "Aun en este contexto las mujeres siguen abortando en forma clandestina y justamente esta situación agrava la situación en los hospitales", señalaron para insistir en la necesidad de su tratamiento inmediato.

"El momento oportuno para discutir el tema será cuando el presidente Alberto Fernández presente el proyecto del Ejecutivo”, respondió Massa y trató de tranquilizarlas al asegurar que el Parlamento continuará funcionando de manera ininterrumpida hasta febrero. "El 30 de noviembre no se termina el mundo", graficó.



De la reunión con Massa, que se llevó a cabo en el Salón Parodi de la Cámara baja, participaron nueve referentes de la Campaña (seis de manera presencial y tres de forma virtual), más la presidenta y vice de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha (FdeT) y Silvia Lospennato (PRO), respectivamente, además de Gimena López (FdeT) y la titular de Aysa, Malena Galmarini, que viene trabajando con fuerza en el impulso del proyecto de ILE.

--¿Con qué impresión se retiraron de la reunión? --le preguntó Página/12 a Yamila Picasso, una de las asistentes al encuentro.

--Nosotras fuimos en la búsqueda de una fecha, hubiéramos querido mayores precisiones en ese sentido. Y dejamos en claro que intensificaremos nuestras acciones, con todos los cuidados que corresponden por la pandemia, para reclamar el aborto 2020.









Este miércoles, la Campaña organizó una serie de actividades en todo el país para visibilizar el reclamo dentro del contexto de la pandemia. Hubo acciones en 12 ciudades en el marco de la "Jornada de acción federal por #AbortoLegal2020".



En el comunicado, la Campaña reiteró el reclamo: "No podemos esperar más y exigimos al Congreso de la Nación y al presidente Alberto Fernández hechos concretos para que tengamos Aborto Legal 2020". "Insistimos en que la criminalización del aborto agrava el acceso a la salud y que las complicaciones por abortos inseguros suman más demanda al sistema sanitario. Por eso reiteramos que es esencial ampliar el marco de derechos y que la legalización del aborto voluntario contribuirá a descomprimir los servicios de salud".

Por su parte, al término de la reunión, Mónica Macha señaló que “fue un encuentro muy bueno y muy importante. Tenemos confianza plena en la palabra del Presidente. El compromiso por el aborto legal fue parte de nuestra plataforma electoral y lo reafirmamos en cada momento, incluso en la apertura de sesiones y en cada declaración pública de Alberto Fernández“.



“Vamos a tener sesiones extraordinarias, así que el calendario parlamentario no es un obstáculo. Estamos trabajando en una estrategia conjunta con las organizaciones para generar las condiciones que necesitamos y estar en la misma línea. Nuestro objetivo no es el tratamiento en sí mismo sino ganar y que sea ley”, enfatizó la legisladora.



Justamente, del encuentro surgió la conformación de una mesa de trabajo conformada por referentes verdes y legisladoras "sororas" para establecer una hoja de ruta sobre el tema.

A la salida de la reunión, las referentes de la Campaña se encontraron en la vereda con una veintena de antiderechos que se preparaban para tener su propia reunión con Massa. Desde ese grupo partieron insultos variados a las dirigentes verdes, entre ellos el grito de "asesinas, asesinas".

No parecía el espíritu con el que habían sido convocados. Desde el massismo señalaron al término de las dos reuniones que "ambas partes se llevaron el mensaje de que el Congreso es un lugar neutral y abierto al debate de ideas si llega el proyecto del PEN" y que "no se permitirá que haya faltas de respeto ni agresiones a partir de las voluntades de los y las legisladoras".

Las referentes de la Campaña lo habían expresado ante el presidente de la Cámara, cuando le manifestaron su malestar por recibir, y en el mismo día, a los antiderechos: "Nosotras conformamos un movimiento amplio y diverso en todo el país que busca la ampliación de derechos y ellos son un grupo de personas fundamentalistas que se oponen a todo: a los derechos, a la cuarentena, a las vacunas". "No somos dos caras de la misma moneda", señalaron.