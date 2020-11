Casación confirmó las condenas de Jaime Smart, Miguel Etchecolatz y una veintena de represores

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas en el juicio por crímenes de lesa humanidad en el denominado "Circuito Camps", debate que concluyó con la condena a 21 ex policías --incluido Miguel Etchecolatz--, un ex militar y el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart, en diciembre de 2012. Casi ocho años después, tras reclamos de las querellas, la Unidad Fiscal de La Plata y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el fallo de Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone convalidó las condenas por privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio, sustracción, retención y ocultamiento de personas menores de diez años y sustitución de identidad.

El juicio por el denominado “Circuito Camps” fue uno de los más grandes celebrados en La Plata y abordó la responsabilidad de los 23 acusados en crímenes cometidos contra 274 víctimas. Al momento de revisar la sentencia, ocho condenados habían fallecido y por lo tanto el tribunal no abordó sus casos.

“Circuito Camps” es la denominación del entramado de centros clandestinos de detención que funcionó en La Plata y en el Conurbano dependientes de la Policía bonaerense, a cargo en los primeros años de la dictadura del entonces coronel Ramón Camps.

Aquél juicio, que tramitó durante dos años ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, incluyó la unificación de diferentes causas que en la fase de instrucción abordaron los crímenes en los centros clandestinos de detención Brigada de Investigaciones de La Plata, Destacamento de Arana, Comisaría 5ta, Subcomisaría de Don Bosco (Quilmes), conocida como "Puesto Vasco", y el Destacamento Caminero de Martínez, conocido como "COTI Martínez", en el norte del Gran Buenos Aires. También abordó el ataque a la casa de la familia Mariani-Teruggi, en el que fueron asesinadas las personas adultas que estaban en el lugar y sustraída la niña Clara Anahí Mariani, aún desaparecida. Se juzgó también la apropiación del nieto recuperado Pedro Nadal García.

Al finalizar el juicio, fueron condenados a prisión perpetua el ex ministro de Gobierno, Jaime Lamont Smart; el ex subjefe de la Policía bonaerense, Rodolfo Aníbal Campos; el ex director de Investigaciones de la Policía, Miguel Osvaldo Etchecolatz; su chofer, Hugo Alberto Guallama; el ex subjefe de la Unidad Regional La Plata, Carlos García; los ex agentes de la Comisaría 5ta, Domingo Almeida y Vicente Patrault; el ex jefe de la Unidad Regional, Horacio Elizardo Luján; el ex cabo de la Dirección de Investigaciones, Norberto Cozzani; el ex jefe del Destacamento de Arana, Miguel Kearney, y el ex agente de esa dependencia, Roberto Omar Grillo; los ex subjefes de la Brigada de Investigaciones, Fernando Svedas y Bernabé Jesús Corrales; y los ex oficiales de esa repartición Raúl Orlando Machuca, Julio César Argüello y Marío Víctor Sita.

A 25 años de prisión fueron condenados el ex oficial de la Dirección de Investigaciones, Eros Amílcar Tarela, y el médico de la misma repartición, Jorge Antonio Bergés. En tanto, los ex oficiales del "Puesto Vasco", Roberto Antonio Cabrera y Sergio Arturo Verduri, recibieron 18 y 15 años de prisión, respectivamente; el ex oficial de la Brigada de Investigaciones, Daniel Jorge Lencinas, 14 años de prisión; el ex jefe de aquella repartición, Pedro Antonio Ferriole, 11 años de prisión; y el ex agente Santiago Antonini, dos años de prisión.

En los últimos años murieron Tarela, Almeida, Campos, Sita, Antonini, Kearney y Patrault y por lo tanto sus condenas no fueron revisadas por la Sala I de la Cámara de Casación. La condena de Norberto Cozzani, cuyo fallecimiento se conoció esta semana, fue confirmada. El ex cabo, mano derecha de Etchecolatz, había sido condenado también en 1986 en la denominada "Causa Camps".