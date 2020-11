Pidieron la captura del ex intendente de Aguaray

El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, pidió ante el Juzgado de Garantías Nº 1 de la ciudad de Tartagal, la captura y detención del ex intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, por considerar que puede entorpecer la causa o darse a la fuga.

Cazón, lo imputó por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público al tomar de oficio los dichos públicos del actual interventor de aquella localidad, Adrián Zigarán, quien aseguró que se encontró con un faltante de más de $18 millones al tomar posesión del Ejecutivo municipal hace apenas unas semanas.

Entre los motivos de tamaño desmanejo señaló que fue producto de haber duplicado la planta política y la de empleados municipales de 170 a 300, lo que generó un desfasaje en las arcas del erario público de Aguaray.

Pero a su vez, según informaron desde la fiscalía penal, está previsto ampliar la imputación contra Prado en base a nuevos hechos documentados y presentados nuevamente por Zigarán a través de su contador Diego Argañaraz.

Esa documentación aportaría pruebas sobre que el ex intendente imputado no informó el destino de los primeros $24 millones que habría recibido entre el 11 y 31 de diciembre de 2019, durante el primer tramo de su gestión.

Entre otros ítems, Argañaraz también adjuntó documentación referida a las partidas COVID-19 recibidas desde mayo pasado, por un total que supera los $9 millones. Y agrega la información que “la documentación adjuntada precisa otros montos repartidos en las partidas trimestrales recibidas durante este año”.

El pedido del fiscal al juez interviniente, precisa que “el ex funcionario deberá clarificar el destino de más de $388 millones". Y recordó que la audiencia de imputación del pasado miércoles, se realizó en forma remota debido a que Prado informó que se encontraba en la capital provincial aunque constituyó domicilio en Aguaray, pero a la vez no precisó dirección alguna en ninguno de esos municipios.

En consecuencia, consideró “sumamente necesario asegurar el debido proceso judicial, ya que existe el peligro de entorpecimiento y de fuga, atento a las complejidades de la causa y siendo público y notorio que también se lo investiga en el Juzgado Federal de Orán, por la causa de los caños del Gasoducto del NEA”, cuya investigación inició el mismo fiscal Cazón, hasta que declinó su competencia.

La respuesta de Prado

“Es una persecución política”, expresó Enrique “quique” Prado a Salta/12, y afirmó que lo quieren sacar del tablero político a toda costa para que no pueda presentarse en las elecciones del año que viene, ya que según él, no hay otro candidato en ese municipio que tenga su intención de voto, y como “no tienen nada en mi contra en la causa federal (por la del gasoducto del NEA), sería un papelón que yo quede sobreseído de esa causa, que me presente a las elecciones, y que las gane”.

Puso en dudas la actuación del fiscal Cazón por realizar ese pedido “un viernes a las 20:30, cuando yo me presenté a su audiencia el miércoles”, por lo que sospecha que lo quieren meter preso durante el fin de semana “para la foto”.

Reiteró que “no hay ningún riesgo de fuga” ya que en la causa federal también se presentó siempre voluntariamente a las audiencias, y aclaró que se encuentra viviendo en la ciudad de Salta y trabajando como asesor técnico para una empresa de San Pedro, en Jujuy.

También indicó que Cazón no puede tomar una decisión como esa sin siquiera tener una auditoría seria realizada previamente, “se guía por lo que dice el contador del interventor”, manifestó en referencia a que la Fiscalía Penal comenzó a investigar de oficio porque consideró “notitia críminis” los dichos de Zigarán.

Y remarcó que lo imputan por el uso de los supuestos fondos Covid, que en realidad era compensatorios de la caída de coparticipación por lo tanto su destino era para gastos corrientes. "Si me imputan por eso, tendrían que hacer lo mismo con los otros 59 intendentes", desafió Prado.

Por último, aclaró que el lunes sus abogados se presentarán en el juzgado de Tartagal a contestar todo lo que sea necesario y que él está a disposición de la Justicia “como lo estuve siempre, acá nadie se va a escapar”, aseguró el ex jefe comunal.