La pelota vuelve a rodar para ellas

El 17 de marzo, San Lorenzo y UAI Urquiza empataron 2 a 2 a la sombra del nuevo Gasómetro, en lo que fue el último partido de la temporada 2020 del primer torneo profesional de fútbol femenino. La pandemia avanzó, los torneos se suspendieron, y el campeón quedo vacante. Sí, la historia dirá que el primer campeonato profesional de la historia de fútbol femenino de la Argentina quedó vacante.

El control remoto imaginario avanza: estamos en agosto y luego de otra reunión entre el gobierno nacional y autoridades de la AFA se establecen las excepciones para autorizar el regreso a los entrenamientos de los equipos, incluyendo al fútbol femenino. Septiembre: los equipos logran adecuar los mecanismos necesarios para poder regresar a las prácticas bajo el protocolo que tanto la AFA como el gobierno exigen. De manera escalonada, Boca, San Lorenzo, River, Gimnasia, Racing, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Platense, SAT y Villa San Carlos son los primeros en regresar. Lanús, Excursionistas, Huracán, El Porvenir, UAI Urquiza e Independiente comenzarán una o dos semanas después.

De los 17 equipos que integran el fútbol femenino profesional, Defensores de Belgrano es el único que, al momento, no ha regresado a los entrenamientos de manera presencial. El motivo, las prácticas de las Dragonas (ex UBA) se realizan en Ciudad Universitaria, espacio que aún no ha sido habilitado por el Gobierno de la Ciudad. Más allá de la falta de preparación, el equipo del Bajo Núñez confirmó su presencia en el certamen.

Nuevo torneo

La Copa, que verá la luz el 21 de noviembre y finalizará el 17 de enero de 2021, tendrá cuatro grupos, que se conformarán mediante sorteo. Para determinar las zonas habrá 4 bombos, tres con 4 equipos y uno con 5, ordenados por su ubicación en la tabla de posiciones al momento de la suspensión del campeonato anterior: los punteros, Boca, UAI Urquiza, River y San Lorenzo, serán cabeza de serie.

El sistema

En la primera etapa se jugarán partidos de ida y vuelta y los dos primeros de cada zona avanzarán a la fase eliminatoria. Esta instancia será a partido único y los empates se definirán por penales. En cuartos, la localía será para el equipo mejor posicionado en la fase de grupos, mientras que la semifinal y la final se disputarán en cancha neutral.

Por qué juegan

Más allá del atractivo que implica el regreso a la competencia y la validez del torneo organizado por la casa madre del fútbol argentino, desde la comisión de fútbol femenino se está evaluando un premio extra para el campeón. La posibilidad más resonante es la plaza a la Copa Libertadores 2021 con quien resulte primero en la temporada del año que viene.

En caso de que finalmente AFA consiga ser organizador de la próxima edición del continental, el campeón de la Copa obtendría una de las dos plazas que le corresponderían a la AFA (una por campeón y otra por organizador del torneo).

Cabe recordar que Boca Juniors es el representante para la edición 2020 de la Copa Conmebol Libertadores Femenina que tiene a Chile como sede confirmada y cuya fecha fue aplazada de manera indefinida por la pandemia.

La transmisión

Con el contrato aún en vigencia, TNT Sports continúa siendo la pantalla oficial de fútbol femenino aunque no hay precisiones sobre qué cantidad de partidos serán trasmitidos.

Reglas claras

Si bien el reglamento, fixture, calendario oficial y demás detalles de consideración se darán a conocer en los próximos días, una vez aprobados por el Comité Ejecutivo, desde AFA aseguran que será muy similar al formato del fútbol masculino, por lo cual que habrá fechas antes y después de Navidad. Así, el fútbol femenino también tendrá su propio “Boxing Day”.

Vuelve la mayor

En pleno operativo retorno a la competición profesional del fútbol femenino se sumó otra noticia: el regreso de la Selección Argentina. Carlos Borrello oficializó la lista de futbolistas convocadas para la próxima fecha FIFA (del 23 de noviembre al 2 de diciembre), en la que disputarán dos amistosos con Brasil en San Pablo. Los partidos serán el 27 de noviembre y el 1 de diciembre y, si bien las futbolistas convocadas en su mayoría son del exterior, algunos equipos que participan del certamen local tendrán ausentes con aviso. El caso de Boca es el más emblemático, ya que al conjunto de la Ribera le faltarán cuatro de sus futbolistas en la segunda fecha de la flamante Copa, además de contar ya con una baja sensible luego de la lesión de rodilla de Micaela Cabrera.

El ascenso pide pista

El 6 de diciembre la Primera B comenzará un torneo integrado por los 10 equipos que clasificaron a la Zona Campeonato en la edición que fue suspendida en marzo por la pandemia: All Boys, Argentinos Juniors, Banfield, Comunicaciones, Defensa y Justicia, Español, Estudiantes (B.A.), Ferro, Puerto Nuevo y Sarmiento. El certamen constaría de dos zonas de cinco equipos cada una, con partido de ida y vuelta, y el primero de cada zona obtendría el ascenso a la máxima categoría. Los dos finalistas jugarían igual una final única para definir al campeón de divisional.

La Primera C del fútbol femenino de AFA también tendrá dos ascensos y un campeón, que saldrán de entre los primeros seis de la tabla. Los punteros Tigre y Vélez esperarán en semifinales por sus rivales: Argentino de Merlo, San Miguel, Ituzaingó y Sportivo Italiano (séptimo en la tabla, obtuvo su plaza por la baja de Cañuelas, que informó la imposibilidad de cumplir con el protocolo) jugarán a partidos de ida y vuelta con ventaja deportiva para los mejor posicionados y un sorteo definirá cuál de los dos ganadores de cuartos enfrentará al Matador y cuál al Fortín. En caso de empate, ascenderán Tigre y Vélez. Además, los dos finalistas disputarán un partido para definir el campeón de la tercera categoría.

*Romina Sacher