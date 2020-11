Promulgaron la creación de un parque en el ex basural de La Pedrera

La propuesta de creación del Parque del Otoño en el sector este de la ciudad pasó rápidamente de proyecto con apoyo del Ejecutivo a ordenanza vetada y luego insistida con mayoría absoluta y aplauso por el Concejo Deliberante salteño.

El proyecto fue conversado con funcionarios del Ejecutivo Municipal de la capital, que acogieron favorablemente la idea e hicieron sugerencias para evitar que se frustre. Entre ellas, conformar una comisión que tenga en cuenta aspectos técnicos, para lo cual se debían busca opiniones.

La comisión trabajó en consecuencia, acordó reuniones, entre ellas citó al doctor en geología Ricardo Alonso, cuya opinión requirió el Ejecutivo, pero sus funcionarios no asistieron al encuentro.

Alonso, que es actualmente secretario de Minería de la Provincia, opinó favorablemente, dijo que el tiempo había hecho un trabajo importante de remediación, que eso se podía completar con el aporte de una capa adicional, que él mismo podría gestionar.

El Ejecutivo no respondió, las consultas se diluyeron, el proyecto se sancionó, pero fue vetado, con el argumento de que la categoría que se asigna para ambas parcelas de “Reserva Natural Municipal y de Usos Múltiples”, no coincide con lo establecido por el PIDUA II, ni se encuentra definida como tal en la ordenanza N° 15.675, (Código de Espacios Verdes) no adecuándose al marco normativo vigente”.

Con la sanción original, el veto y la insistencia del Concejo Deliberante para la promulgación, se produjo un renovado estado de tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo, con lo cual no se puede asegurar que, a pesar de tratarse de una ordenanza con plena vigencia, el Ejecutivo municipal esté dispuesto a ejecutar las acciones para contar con el parque en los próximos meses.

La norma fue aprobada el 23 de setiembre, el Ejecutivo la vetó el 16 de octubre; por unanimidad y con aplausos el Concejo Deliberante insistió con la sanción el 28 de octubre y el Ejecutivo la promulgo el 6 de noviembre.

Zona degradada

El proyecto de la concejala Paula Benavides (Salta Independiente) que el Concejo Deliberante hizo suyo, plantea convertir parte del antiguo y degradado predio del basural de La Pedrera, en la zona este de la ciudad, en un parque urbano activo, con el propósito de revitalizar la zona, recuperarla para el disfrute, con la posibilidad de desarrollar actividades recreativas y deportivas con un perfil ambiental.

También tiene como objetivo revalorizar el sector que es paso necesario para iniciar el recorrido turístico conocido como “Circuito Histórico Gaucho”, en coincidencia con la conmemoración del Bicentenario de la muerte del General Martín Miguel de Güemes, a recordarse entre los días 7 y 17 de junio de 2021.

Se trata de la ruta provincial 39, que lleva a las fincas La Pedrera, La Quesera, la finca La Cruz y su Museo de la Vida Rural Salteña, la Capilla de San Martín de Guaguayaco del Chamical, la finca La Troja, la Cañada la Horqueta y La Lagunilla, varios de estos lugares, declarados Monumentos Históricos Nacionales, y todos situados dentro del municipio de Salta.

La ordenanza declara Reserva Natural Municipal y de Usos Múltiples, la superficie total de dos catastros (5.214 y 1.099), exceptúa de esa condición a otras dos fracciones, una de ellas cedida actualmente en comodato a una entidad, y crea por el artículo tercero el Parque del Otoño, en conmemoración al Bicentenario del Paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, que se recuerda entre los días 7 y 17 de junio de 2021.

El artículo cuarto indica que el Ejecutivo Municipal debe disponer las tareas de saneamiento, recomposición y remediación para la utilización permanente como espacio público y área de recreación de la superficie declarada como Reserva Natural Municipal y de usos múltiples.