Niños, tierra y vómitos

La palabra “vómito” hace ruido y huele mal, es una palabra que incomoda. A muchos. Si la escucha una madre, no; esa mujer tiene otra relación con ese tipo de palabras. Su amor la lleva a no quedarse en ellas, las enfrenta.

El jueves 29 de octubre de 2020 un nene de dos años, wichí, falleció tras padecer vómitos, diarrea y, finalmente, una neumonía bilateral. El vómito significa algo en Salta, y más si se es niño, y más si se es un niño o niña wichí, una niña/ niño pobre. En realidad, 8 de cada 10 niños en la provincia. Pero aboquémonos a los paisanos del Chaco salteño. Siglos de vómito, propio del lugar. La criatura era originaria de la comunidad El Arenal, de General Mosconi.

Por esa zona, más precisamente en la comunidad wichí Yokwespehen, en km 20 de la ruta nacional 86 de Tartagal -cuenta Seila Pérez- , a las 5 de la mañana del 21 de octubre de 2020, era miércoles, ancianos alertan sobre la presencia de policías de la Provincia, que los rodea cuando muchos de ellos duermen. Los mayores sienten fuertes ruidos de caballos, un grupo de unos 20 policías obligan a un joven de la comunidad, mediante amenazas, a “notificarse” del desalojo a cargo de otro empleado del Estado de Salta, también con uniforme y armas, que le provee ese Estado, claro.

Actúan de esta manera porque el presidente de la comunidad exige una orden de desalojo firmada por un juez. El operativo cuenta con 10 camionetas, 6 policías de la montada, 5 motorizados. Exactamente, 200 efectivos de la Policía de Salta rodean a la comunidad mientras las familias duermen. Las despiertan/ violentan. A las mujeres las obligan a recoger sus pertenencias y a retirarse del lugar sin importar sus niños, a los varones los obligan a desarmar las viviendas, violando preceptos constitucionales, tratados internacionales sobre derechos del niño y derechos civiles. Problema, derechos civiles: son indios, y por ello salvajes, el Estado argentino intentó eliminarlos primero y después, civilizarlos. Y no hay caso.

Interregno. Propiedad privada. Fotos.

Hay fotos de los hoteles de inmigrantes de principios del siglo XX, violentas, con chicos rapados, que han sido fumigados para desinfectarlos, venían con sus padres. Eran europeos un poco menos europeos que los deseados por los dueños de estas tierras, ahora independiente y con un Estado argentino, digno y encaminado a ser el granero del mundo. Estos que venían en los barcos desde el siglo XIX por lo menos eran blancos; pobres sí, brutos, sin mucho pienso, y por eso mismo manejables. No preveían los dueños de esa Argentina que habían desertificado aún más el desierto con sus campañas y conquistas que se colaran anarquistas, comunistas y laburantes y pastores ignorantes -tan sabios como Miguel Hernández, por ejemplo-, pero eso es de otro cuento.

Hay otras fotos de esa época, y posteriores, de indios del Chaco argentino preparados para ser arreados a los ingenios; los que los llevaban como animales eran los uniformados del Estado. Los empresarios -bajo la atenta (interesada, creo que es más adecuado) asistencia de gobernadores, intendentes y legisladores, bancada por los jueces, que velaba y ejecutaba el desarrollo de este gran país- se sentían muy buenos argentinos puesto que su propiedad privada y civilizada estaba a resguardo… Tenían papeles, y la misión civilizatoria de educar a los indios con el trabajo, sacrificado.

Niños, vómitos y tierra, de nuevo

Volvamos a Yokwespehen (que en una traducción posible puede leerse Despojados), la comunidad wichí que se encuentra en km 20 de la ruta nacional 86 de Tartagal, con 15 familias, 40 chicos y 45 grandes. Hostigados por Jorge Panayotidis, y el Estado argentino. 5 de la mañana del miércoles del 21 de octubre de 2020. Al ver estos atropellos, una abuela decide salir al monte con algunos niños para protegerlos, llevándolos a otra comunidad ubicada a 4 km. Los chicos presentan vómitos. Una policía lo presencia (uno se imagina el cumplimiento del deber que le ordena el Estado/ el dolor/contradicción de esa mujer por lo que le dice su pacha) y no los asiste ni intenta llamar una ambulancia, inexistente claro (los funcionarios de la Provincia no pensaron en llevar una -por lo menos- y médicos, y algún alimento para ver cómo se encontraban esas gentes pobrísimas. Y quizás un poco de agua, por los niños, piensa uno desde un sentido común que se agarra de los pelos con el de vagos que no quieren trabajar), o no piensa en llamar a alguno de los uniformados por el Gobierno de Salta que maneja uno de los diez patrulleros que allí están. Un Estado presente. Para preservar la propiedad. Privada. Para asegurar los intereses de esos ciudadanos, buenos argentinos que creen en el progreso y tienen DNI y avales y todos los papeles. En regla.

Más fotos

- Yuthiel Alderete sigue preso. No solo lo secuestraron/ detuvieron como en la dictadura, sino que además lo torturaron, como también lo hacen en la democracia pronta a cumplir 38 años, la del gatillo fácil y las topadoras. Siguen niños y grandes en la toma de San Calixto – Parque La Vega. Sin papeles y sin agua, claro. Como los paisanos del norte.

- Un puma ingresó el viernes o jueves en una casa de Alto Comedero, Jujuy. El animal estaba asustado. Perdido. Dice la señora dueña de la casa que era grande, pero tenía cara de bebé, de cachorro. Agrega que le dio lástima. Aludió a los desmontes y a los incendios y a cómo estos bichitos estaban muriendo.

- En Bolivia, el viernes, amautas y yatiris piden la bendición de la Pachamama para el pueblo y Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, sus gobernantes. Ocurre en Tiwanaku, allí Arce le pide sabiduría a los achachilas. “Acompañados de Amautas y Mama T'allas, organizaciones sociales y nuestras familias, recibimos en #Tiwanaku la energía de la Pachamama y los ancestros para gobernar en paz, unidad y prosperidad. No defraudaremos la confianza del pueblo. ¡Jallalla #Bolivia! #VamosASalirAdelante”, dice por Twitter. Y asumieron ayer, oficialmente. Y Arce Catacora jura por las luchas y por los pueblos… por la Pachamama, por los próceres de la Independencia, por los hermanos que dieron su vida por la democracia. E invocan en la ceremonia a los próceres, a los héroes contra el estado colonial y al pueblo como reaseguro de ese juramento.

- En Estados Unidos, el republicano Trump no reconoce que ha perdido con el demócrata Biden la presidencia. La democracia más sólida del mundo da una nueva función. El presidente electo tiene experiencia, dicen. Y tienen razón.

- Diego emociona de nuevo con una nueva gambeta, cuando lo vemos caminar despacito y sin poder levantar los brazos, en imágenes que duelen, saludado por su pueblo. El Diego cumplió 60 años el 30 de octubre de 2020.

*Escritor y periodista