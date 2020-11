Macri apuesta al voto duro y López Murphy arma un frente para comerle votos

Alguna vez fueron socios. De hecho, crearon juntos el PRO. Pero hace tiempo que no se pueden ver. Mauricio Macri y Ricardo López Murphy están peleando en voto duro del antikirchnerismo. El expresidente, al igual que Patricia Bullrich, no cesa de hablarle a ese sector para no perder votantes. El fin de semana, en un video a los propios, lanzó consignas que los trolls de Twitter no envidiarían: "Somo más que el 41 por ciento, porque muchos de ellos se dieron cuenta que el asado no llegó", indicó en plena pandemia y sin hacer autocrítica del estado en que dejó la economía. Pero Macri tuvo una mala noticia: El Bulldog consiguió construir un frente que buscará comerle votos por derecha. Se llama Republicanos Unidos y, además de López Murphy, hay otros tres espacios políticos liberales, incluído el de Darío Lopérfido y Yamil Santoro.



Fue hace muchos año -15 para ser más precisos- que Macri y López Murphy sellaron un acuerdo para crear Propuesta Republicana (PRO), luego vendrían las desaveniencias, el no apoyo de Macri a la candidatura a presidente del exministro de Economía y, al final, lo que López Murphy consideró que fue el robo de su partido -Recrear- a manos de un dirigente al que prohijó: el actual senador Esteban Bullrich. Recrear dejó de existir y se fusionó con el PRO. No obstante, hace un tiempo que López Murphy retomó el sello con el plan de candidatearse en 2021. Para esto, armó un frente con otros sectores afines, como los "libertarios" que critican a Juntos por el Cambio por ser demasiado estatistas y pro establishment.



Lejos de la estrategia de correrse al centro de Larreta, Macri sigue atento a disputar el núcleo duro de votos a este sector en formación. Su lugarteniente, Patricia Bullrich, lo expresa no solo en su discurso sino poniendo el cuerpo en los banderazos y cacerolazos, como los del domingo pasado. El temor es que esos votantes, desencantados con lo que fue la administración de Macri y las posicioned "tibias" hacia el Gobierno peronista, migren hacia otros partidos.



Quizás por eso, en un video que circuló por las redes de Juntos por el Cambio este fin de semana, Macri volvió a endurecer su discurso contra Alberto Fernández. Eran, en verdad, extractos de una charla por Zoom con militantes del PRO. "Ese 41 por ciento está más firme que nunca y hoy siento que debe ser más que el 41 por ciento, porque muchos de ellos se dieron cuenta que el asado no llegó", tituló Macri. "Hoy están peor que en diciembre de 2019 y mucho peor que en agosto del 2019", afirmó el expresidente, que no hizo ninguna autocrítica por la hipoteca que dejó su gobierno, ni tampoco tomó en consideración la pandemia global.



Macri elogió las manifestaciones opositoras y sostuvo que "son un grito a la libertad, un grito al futuro contra la tiranía de Cristina Kirchner". Sin que los trolls de Twitter tuvieran mucho que envidiarle, afirmó que esas marchas "van a impedir la ruptura institucional que intenta la vicepresidenta y va a consolidar un voto hacia un país que emprenda el camino del progreso".

Republicanos Unidos

No obstante, los sectores que fueron surgiendo en forma aislada y que buscan correr por derecha a Macri dieron un paso hacia un frente común para 2021. "Nace una nueva oposición", escribieron en el comunicado fundacional. El artífice del encuentro fue López Murphy, quien volvió hace un tiempo al ruedo tras diversas derrotas electorales, situaciones internas a las que no duda en calificar de traiciones, y otros sinsabores. Estuvo los últimos años dedicado a la actividad académica.



Pero reapareció, primero en algunos reportajes, y el lunes cuando se plantó frente al Congreso con el barbijo puesto y rodeado de dirigentes de otros espacios políticos: Republicanos Unidos juntará a Recrear (el partido que el Bulldog recuperó) con Mejorar (del ex ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido -que debió dejar el cargo tras cuestionar el número de desaparidos en la última dictadura- y Yamil Santoro), Uni2 y Libertario, un espacio político de Córdoba.

De Uni2 forma parte el economista Miguel Boggiano, conocido por sus intervenciones en Twitter (y por cantar canciones de Metálica en formas que es mejor no adjetivar), su colega Fausto Spotorno, el director general de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne, quien solía organizar en Twitter encuestas sobre el destino que debía darse los bebés de niñas embarazadas. Este último acompañó a José Luis Espert en su candidatura presidencial el año pasado. Ni Espert ni Javier Milei forman parte de este nuevo frente, aunque seguirán buscando sumarlos.



El acuerdo al que llegaron incluye sumar esfuerzos para fiscalizar, dirimir candidaturas y seguir buscando ampliar el espacio. En el documento del acuerdo dejaron en claro que van a competir con Juntos por el Cambio, aunque dejaron abierta la posibilidad de alianzas locales en distritos donde se deban"lograr los mejores resultados del espacio no populista".