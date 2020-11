Atentas y activas  

"Mucha expectativa y alegría". Esas sensaciones manifestaron ayer referentes locales de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, luego de que la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, anunciara que este mes el presidente Alberto Fernández enviará el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) al Congreso, y que será incluido en el temario de sesiones extraordinarias. "Estamos convencidas de que este año va a ser ley. Y seguiremos atentas, activas y movilizadas hasta que eso suceda", aseguraron.

El Presidente asumió desde el inicio el compromiso de enviar el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo al Congreso, y lo ratificó ante la asamblea legislativa, en marzo pasado. La Campaña impulsa el reclamo para que este 2020, con un camino de más de 15 años de militancia, se apruebe el proyecto. Como parte de esa lucha colectiva, los pañuelos verdes se convirtieron en símbolo del reclamo que en los últimos meses manifestó como "urgente" la necesidad de que se garantice este año el derecho a decidir.

Viviana Della Siega, una de las integrantes de la Campaña regional Rosario, aseguró que el anuncio le generó "alegría, porque son muchos años de lucha; pero al mismo tiempo mucha expectativa para ver que se concrete y después para que se cumpla". En ese sentido, expresó: "Se trata (la ley) y cumple el Presidente lo que le estábamos pidiendo". "Amablemente le dijimos que tenía 'un atraso' y una promesa", dijo sobre una de las acciones virtuales que se realizó a nivel nacional. "Tenemos mucha expectativa y seguiremos accionando y presionando hasta que sea ley. Confiamos en que esto se diera, en Vilma Ibarra, que siempre estuvo cerca. El proyecto será tratado con el presentado por la Campaña, y según dijeron contiene los consensos que se debatieron en el 2018".

Soledad Gorostiaga, otra de las integrantes, aseguró: "Estamos expectantes y movilizadas. El anuncio del cumplimiento del compromiso llega. Logramos con la presión que en noviembre se presente el proyecto del Ejecutivo, que impulsará el tratamiento del tema". "Se tratan todos los proyectos al respecto que tengan estado parlamentario", aclaró. Además, señaló: "Fuimos invitadas a conformar una mesa de trabajo para poder pensar el tratamiento".

Al mismo tiempo, Gorostiaga se refirió a la importancia de que salga la ley: "Es necesario porque la maternidad forzada es violencia, porque las niñas no pueden ser obligadas a parir; cuando una persona embarazada toma la decisión de interrumpir el embarazo la penalización no la disuade, hay miles y miles de abortos inseguros al año en el país, en el contexto de emergencia sanitaria se han profundizado los obstáculos de acceso a la salud sexual y (no) reproductiva". Por eso, instó que "es urgente. Es ahora".

El proyecto tuvo media sanción el 14 de junio de 2018 --tras un debate que empezó el día anterior--, por 129 a 125 votos, en Diputados; pero finalmente fue rechazado por el Senado, por 38 a 31 votos, en la sesión celebrada el 8 de agosto de 2018. La que se busca es una ley de interrupción voluntaria que vaya más allá del Código Penal vigente, que contempla los abortos en caso de violación y de riesgo de salud de la persona gestante. En 2012, la Corte Suprema lo ratificó en el fallo FAL y en diciembre fue reglamentado por resolución ministerial.