Joe Biden cargó contra Donald Trump: "Sinceramente, creo que es una vergüenza"

El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este martes que la negativa de Donald Trump de autorizar el inicio del proceso de transición oficial "no cambia de ninguna manera la dinámica de lo que podemos hacer". En Delaware, Biden dijo que “ya hemos comenzado la transición, estamos bien encaminados" y fue categórico cuando se lo consultó sobre la postura del mandatario republicano: "Sinceramente, creo que es una vergüenza".

Biden logró, el sábado pasado, superar la cifra de 270 votos del colegio electoral necesarios para llegar a la Casa Blanca. Esa noche habló como presidente electo junto a su compañera de fórmula, Kamala Harris. No obstante, Trump insiste en que hubo fraude y que ganó por "amplia mayoría". Con esa creencia -sin pruebas contundentes- el mandatario no admite la derrota y dilata la transición rumbo al 20 de enero, fecha del recambio de autoridades.

“¿Cómo puedo decir esto con tacto? Creo que no ayudará al legado del presidente '', siguió Biden sobre la situación que se vive. Además, dijo que todavía no habló con Trump. El presidente rompió la norma no escrita de saludar al mandatario electo para felicitarlo. "Señor presidente, espero hablar con usted", añadió el ex vice de Barack Obama respecto de qué le quisiera decir a Trump.

El veterano dirigente, próximo a cumplir 78 años, sonrió cuando se le preguntó sobre las continuas afirmaciones de Trump de que ganó las elecciones. Y se rió cuando se le preguntó sobre la afirmación del actual secretario de Estado Mike Pompeo, respecto de que hay en marcha una transición hacia una "segunda administración Trump" que comenzaría el próximo año.

"Vamos a avanzar de manera consistente, juntando a nuestra administración en la Casa Blanca, revisando a quiénes vamos a elegir para nuestros puestos en el gabinete, y nada va a detener eso", expresó Biden a la prensa. Y añadióque la actitud de Trump “no cambia la dinámica de lo que podemos hacer”.

El secretario de Justicia, William Barr, dio luz verde en las últimas horas para que se investigue la denuncia de Trump de un presunto fraude. El presidente sostiene que “gané esta elección y por mucho”, tal como afirmó en Twitter. La realidad dice que tiene 214 electores y solamente podría sumar los de Carolina del Sur, Alaska y, eventualmente, Georgia, pero Biden ya tiene más de la mitad del Colegio Electoral.