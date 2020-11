"Cuando todo nos pedía descansar, seguimos haciendo música"

"La historia de Mi Amigo Invencible empezó de nuevo en marzo", afirma Mariano Di Cesare, compositor principal del grupo indie mendocino, al preguntarle por este año tan particular. "Todo lo que te cuento es nuevo. Nuestro mundo se transformó", afirma. Y con todo se refiere a todo: procesos creativos, sello nuevo, formas de grabar, fuentes de inspiración, herramientas utilizadas, concepto, sensaciones y sentimientos.

Tras doce años de carrera y álbumes exitosísimos como La danza de los principiantes (2015) y Dutsiland (2019), MAI es una de las bandas de la década dorada del indie argento que logró mantenerse vigente y conservar el constante apoyo de sus seguidores, a fuerza de mucha producción y una permanente cercanía con su público. Y las circunstancias 2020 no los detuvieron, sino al contrario: "Fue una especie de acto de resistencia inconsciente, todo nos pedía descansar y parar, y nosotros seguimos haciendo música y grabando discos", cuenta el cantante.

La banda tiene listo un nuevo EP que estrenará este mes, y del que ya se escucharon dos adelantos: Jardín secreto y Suavemente entusiasmado, que vino acompañado del corto Suavemente entusiasmada. Pero las novedades no se terminan ahí, porque como bien dijo Mariano, este año la banda comenzó a escribir otra historia sobre sí misma. Y, en ese plan, recientemente se sumaron al catálogo del sello californiano Devil in the Woods.

El EP

"Empezamos a grabar estas canciones por la necesidad de juntarnos, de componer, de vernos las caras y de tomarnos un vino en un living", cuenta. Ante la imposibilidad de acudir a estudios, todas las canciones fueron grabadas precisamente en el living de la casa de su amigo Arturo, quien vive en San Telmo como Mariano. El EP tendrá cuatro temas, que están siendo lanzados de a uno por mes desde septiembre, como singles. Dos son diferentes versiones de Jardín secreto, que contará con una más dance "de estudio" y otra acústica.

Jardín secreto tiene una batería electrónica y un pulso novedoso para el sonido de la banda. Mariano cuenta que maqueteó el tema con una batería construída en Ableton, pero se dio cuenta de que más que algo provisorio era lo que la canción pedía. La letra la escribieron junto a Flavia Calise y el tema salió en un día. La producción la cerraron Luke Temple y Charly Desidney, guitarrista de Actitud María Marta.

El segundo single, Suavemente entusiasmado, es una de las piezas más sensibles y relevantes que la banda haya producido. Tiene por un lado un videolyric y por otro el corto, que funciona como videoclip extendido del tema, aunque también lo usa de música incidental.

Por último, el single de noviembre será Algo no ha terminado, que tiene participación de Mariana Ruzzi, una artista mexicana amiga a la que admiran mucho. "Es la culminación de todas las borracheras de cuarentena", dice Mariano sobre esta canción. "Un mejunje etílico de pensamientos."

El tema salió de un tirón, en esos primeros meses de cuarentena donde el mood era el de unas casi vacaciones retorcidas y el primer vino se abría a las 7 de la tarde. "Ni la escribí, la grabé. Fue un rapto de inspiración que no sucede nunca, pero que en este contexto pasó", cuenta enfatizando en este paréntesis distinto en la historia de Mi Amigo Invencible que significó 2020. "Es difícil de explicar pero no tan difícil de entender."

El corto

Emotivo y sutil, Suavemente entusiasmada, dirigido por Federico Tachella, es un filme de 9 minutos que dialoga con El Hombre Elefante de David Lynch. En él, una chica elefante llega a una fiesta y termina besándose y mimándose con todxs los participantes del encuentro, de notorio mood extático pero calmo. "Todo este corto era enamoramiento. Si no estábamos enamorados, no hubiera salido así", dice el cantante. Rita Pauls, la compañera del director, lo protagonizó.

"Me pone la piel de gallina recordarlo", dice Mariano sobre la micro fiesta que significó el rodaje de Suavemente entusiasmada. "Fue muy fuerte lo que pasó." Contactaron a Federico Tachella suponiendo que les iba a decir que no, porque sabían que ya no estaba interesado en realizar videoclips, y además estaba muy volcado a una película. Pero él les respondió con un guión.

Todas las reuniones previas al rodaje se centraron en una cosa: no querían bajar ningún tipo de línea con el video. "El tema era muy sensible y no queríamos bajar ningún tipo de mensaje. Creo que lo logramos, porque a mí me emociona un montón y no me da ningún golpe bajo ni me aburre."

El futuro

"La cuarentena reafirmó que queríamos seguir haciendo esto. Nos dimos cuenta de los valores que estábamos dejando de lado y que son hermosos: la amistad dentro de la banda, tocar la guitarra y no una computadora", cuenta Di Cesare. Pero también afirma que estas canciones lo dejaron destruido, y que este fin de año lo agarra muy cansado. Es que fue un gran esfuerzo querer hacer canciones que acompañen este 2020 sin hablar de encierro, enfermedades, paranoia y desesperanza.

"Tratar de separarse del mundo, teniendo la cuarentena dentro de nuestro corazón, y tratar de escribir algo que no hable sobre eso, fue muy difícil." Así y todo, no pudo dejar de hacerlo: las canciones hablan de el extrañamiento de la cuarentena, aunque no explícitamente. "Jugamos con la ciencia ficción e inventamos personajes y espacios, pero Mi Amigo Invencible nunca deja de ser honesto con lo que está sucediendo alrededor", asegura.

Ya no quieren usar más la palabra "futuro". Después de 2020, quieren preocuparse por el presente y eliminar la noción de temporalidad. Ya programaron un streaming desde el ND/Teatro para el 21/11; y están ansiosos por reconectar con esa sensación del escenario, los cables, el sonidista, el stage y todo el trabajo conjunto que significa brindar un show en vivo. Mientras, para 2021 planean lanzamientos con DITW por partida doble: un "grandes éxitos" en vinilo y un álbum nuevo. "Eso es lo seguro…. Igual no, me corrijo: nada es seguro", ríe Mariano.