Propuesta para volver al pasado 

Desde Santa Fe

Una propuesta del presidente del PJ, Ricardo Olivera, de volver al pasado armó un revuelo político en la provincia. Es que la idea del gobernador Omar Perotti de suspender las primarias abiertas de 2021 en la provincia por la escalada de la pandemia, hizo saltar a los partidos que tienen problemas para definir sus candidaturas puertas adentro, sin las PASO. Ante esa situación, Olivera ofreció entonces negociar en la Legislatura un mecanismo alternativo en reemplazo de la interna: un “sistema de Neolemas acotado” –así lo llamó-, similar al que ya utilizó el PJ en las presidenciales de 2003, cuando no pudo unificar la personería entre tres candidatos. La sugerencia cayó como un baldazo en Diputados, donde la asociaron a la Ley de Lemas y le anticiparon que “no pasará el examen” de la Cámara baja que gobierna Miguel Lifschitz. “La ley de Lemas violenta la voluntad popular”, le reprochó el diputado de la UCR, Fabián Palo Oliver, mientras que su colega, Juan Cruz Cándido, amigo del ex ministro Maximiliano Pullaro, directamente la consideró “una estafa electoral”.

Ayer, el presidente del PJ aclaró que su “hipótesis” de reemplazar las PASO por un “sistema de Neolemas acotado” era “personal”, con lo cual desvinculó al gobernador Perotti del operativo. “Hablo a título personal”, le dijo a la colega Ivana Fux. Otras fuentes del gabinete “negaron tener en estudio alguna iniciativa en ese sentido”. Sin embargo, un alto funcionario de la Casa Gris consultado por Rosario 12 coincidió con Olivera que si se suspenden las PASO, los partidos políticos -no sólo el PJ-, tendrán problemas para resolver su interna y dirimir candidaturas. Entonces, si no hay primarias, las internas no se pueden hacer y la lista de unidad es imposible, habría que buscar un “mecanismo alternativo” para definir los candidatos. “No sé si un sistema de Neolemas (como propone Olivera), pero si una fórmula intermedia”, dijo. Y metió suspenso: “Algo hay dando vueltas”.

Al debate se sumó también el constitucionalista santafesino Domingo Rondina, quien coincidió que “debemos pensar las PASO en todo el país, priorizando la salud y el orden social”. “Debemos aclarar si nos preocupa o no la cuestión sanitaria porque vamos a movilizar mucha gente para ir a votar”, dijo por LT8.

“Desde la reforma constitucional de 1994 es obligatoria la competencia interna de todos los partidos en el país”. Entonces, si se suspenden las primarias “hay que pensar en un sistema como el de 2003. Cada partido podía presentar más de una lista, cada lista se tomaba como un partido y competían entre sí”, recordó Rondina. Es el método de Neolemas que mencionó el presidente del PJ. “Y si convocan a elecciones primarias en plena pandemia, los viejos y los enfermos quedarán excluidos del debate político porque no podrán votar”, si defienden su salud y su vida, finalizó el abogado.

Ante la propuesta del presidente del PJ –y el planteo de Rondina-, la reacción de la UCR fue airada. El diputado Palo Oliver agitó sospechas: que detrás de la idea de suspender las PASO de 2021 por la pandemia y “eventualmente” reemplazarlas por “una ley de Lemas acotada” hay otra cosa. "Sospecho que la verdadera intención de este avance es llevarse puesta la boleta única, que ha mostrado sus claros beneficios en la provincia. La ley de Lemas fue nefasta desde todo punto de vista, pero parece que los nostálgicos de la década neoliberal del '90 no lo entienden así", chicaneó.

"Los sistemas electorales se discuten con todos los partidos. El consenso es el que da legitimidad política. No sólo pretenden cambiar el sistema electoral, sino también llevarse puesta la boleta única de papel", se enojó Palo Oliver. "La ley de Lemas violenta la voluntad popular y si lo intentan, la iniciativa no va superar el examen de la Cámara de Diputados", avisó el legislador.

Su amigo de la UCR, el diputado Cándido, dijo que la iniciativa de Olivera puso en “alerta” al bloque de Lifchitz. “La ley de Lemas es una estafa electoral. Le ha hecho mucho daño a Santa Fe. Confunde a la ciudadanía, vulnera la voluntad popular y debilita la democracia. El planteo de restaurarla en 2021, usando como excusa la pandemia, es inaceptable e implica un enorme retroceso en la provincia, que en los últimos años mejoró el sistema electoral para hacerlo más claro y eficiente”, remarcó Cándido.