La marea verde llegó a la economía para quedarse

"Yo estudié y me recibí con honores. Analizo y argumento pero me pasa lo que nos pasa a muchas: nos juzgan por nuestra apariencia. acostúmbrense pq está gordita llegó para quedarse". Ese es el tweet fijado que sus más de 30 mil seguidores ven apenas entran al perfil de Candelaria Botto, la economista influencer coordinadora de Economía femini(s)ta y presentadora de Economía desde Adentro, un ciclo de documentales sobre el lado oscuro de la economía producidos por la Deutsche Welle, a los que Candelaria les da un marco nacional y regional en su transmisión por canal Encuentro.

A Candelaria se la puede ver todos los jueves a las 21 horas en la pantalla presentando un ciclo de cinco documentales que tratan temas de economía y finanzas a nivel mundial, producidos por el canal público alemán. "La idea era hacer una propuesta original, pero Encuentro estaba muy vaciada durante la gestión anterior y con la pandemia se dificultó hacer un desarrollo cien por ciento nacional. Por eso, hicimos este híbrido en el que mi rol es darles un marco latinoamericano y una explicación más cercana a estos fenómenos de la economía sobre todo financiera, que parece tan lejano a la vida cotidiana de las personas", explica.

El ciclo comenzó hace tres semanas: ya pasaron los capítulos sobre endeudamiento de países, empresas y personas; el de "adiós al dinero" que analiza cómo viene reduciéndose a nivel mundial el uso de billetes y monedas dándole más protagonismo a billeteras virtuales y otros medios de pago; y el de promesas y realidades sobre los tratados de libre comercio. El próximo jueves el capítulo trata de operadores de bolsa virtuales, dando cuenta que va desapareciendo la imagen del agente al que estamos acostumbrados a ver en las películas gritando en la bolsa, sino que se trata de algoritmos, programadores e ingenieros: "No sucede en la bolsa de Argentina pero como el mundo financiero está tan globalizado, impacta el conjunto", explica.

El último capítulo es el más esperado: negocios offshore. "Para mí, es el mejor capítulo de la serie. Va el jueves 12 de noviembre, está buenísimo porque es bastante cercano y está bien producido. Van a las fuentes, visitan el lugar donde están esas oficinas, incluso abren una empresa offshore y explican todo el funcionamiento. Básicamente, te demuestran lo sencillo que es blanquear dinero cuando uno tiene determinada cantidad de plata". Se repite los sábados a las 18 y domingos a las 12 y a las 22 por Canal Encuentro.

Que sea de Alemania tiene sus particularidades. Obviamente explica la economía desde experiencias alemanas; pero lo interesante es que justamente al hablar de fenómenos que hacen a la economía en su conjunto, son fácilmente trasladables a los países emergentes. Además tienen también un capital en la producción que sólo puede tener Alemania. Por ejemplo, en el capítulo de las empresas offshore abren una empresa: necesitás muchos euros que, en una producción de un canal público de Argentina, es mucho mas difícil de plantear.



Más minas hablando de economía



Un tweet fijado se coloca en primera línea, para que quienes pasen por el perfil puedan hacerse una idea del tipo de contenido que comparte el usuario y sus intereses. "Es mi tweet cv para evitar que me vuelvan a decir lo mismo. Sucede mucho que a las pibas nos pidan las credenciales que expliquen por qué estamos ahí hablando de lo que estamos hablando. Un poco me acostumbré y no lo tomo personal, sino que es una práctica patriarcal: hay una mujer en un espacio que no debería estar, entonces que me explique ella por qué la deberíamos escuchar", reflexiona.

A Candelaria también se la puede ver súper activa en Instagram. Comparte con sus casi 50 mil seguidores los "Candesplaining", vídeos explicativos sobre coyuntura económica, y "Cande al rescate", en el que responde preguntas de sus seguidores sobre variopintos temas económicos. Comenzó a hablar de coyuntura intentando romper con un espacio mayormente masculinizado: "Yo empecé en la comunicación yendo a medios a hablar de género. Me invitaron a hablar en un programa y la mesa anterior era sobre coyuntura, entonces le dije a la productora que podía participar también y me dijo no, vos mejor hablá de género", explica y agrega: "Para mi fue una decisión profesional de decir que yo soy activista feminista, pero para pensar a la macro en esta clave: poder hablar del dólar, de la deuda y el presupuesto".

También analiza su éxito como comunicadora en clave feminista. Entiende que el movimiento feminista fue el que le habilitó el espacio que puede ocupar: "Soy parte de una generación de pibas que salió del Ni Una Menos, que abrieron espacios para las mujeres en general, en distintos ámbitos tradicionalmente masculinizados. No es que yo tuve un éxito personal y por eso rompí el techo de cristal, sino que fue una marea que abrió espacios para muchas de nosotras, pero todavía faltamos más".