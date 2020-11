Inevitables

TEATRO

Educación sentimental colonial

Pieza audiovisual en dos partes creada por el colectivo Escena Política, que se estrena como parte de una experiencia artística, visual y de reflexión bautizada Raza y Ficción, que se está llevando a cabo en el teatro anfitrión Planta Inclán hasta el domingo 29 de noviembre. Con el apoyo del Swiss Arts Council Pro Helvetia, el evento reúne encuentros, acciones y experiencias en torno a un tema: las múltiples formas del racismo en Argentina y las ficciones que lo sustentan. La curaduría artística es de Juan Onofri Barbato, Melina Seldes y Elisa Carricajo. Toda la información, grilla y horarios está disponible en la página de Planta Inclán. Los horarios diarios de Eduación sentimental colonial durante el próximo fin de semana corresponden a la parte uno y parte dos, respectivamente. El estreno es el viernes 20.

Viernes 20 a las 19 y 20.30, sábado 21 a las 14 y 15.30 y domingo 22 a las 19 y 20.30, en plantainclan.com. Gratis.

Llegué para irme

Reestreno online de esta tragedia cómica y metafísica con dramaturgia de Gabriel Chame Buendia y Alain Grautre, que cuenta la historia de un hombre que gira sin salida: un clown, que si lo examinamos de cerca revela lo trágico de nuestra actual modernidad. Correr, partir, viajar, jamás descansar, no tener el tiempo de pensar. Estar en un permanente stress de viaje sin poder disfrutar de él. Descender de un avión para tomar un tren, tomar un taxi para llegar a su casa agotado. Ver su correo, escuchar sus mensajes, vaciar la heladera, intentar dormir, y rápidamente partir, estar eternamente deslocalizado. Escenografía e iluminación de Jorge Pastorino y vestuario de Cecilia Alassia. Con Gabriel Chame Buendia.

Disponible hasta el próximo domingo en Alternativa Teatral. A la gorra virtual.

MÚSICA

The Early Years: 1963-1967

Finalmente, con la salud recuperada, Joni Mitchell se ha decidido a publicar la música guardada en sus archivos, una noticia que es sin dudas una de las grandes novedades del año. Se trata de cinco discos que llegan acompañados por una entrevista realizada por Cameron Crowe, y que –por consejo de Neil Young, algo para celebrar, porque Mitchell siempre ha preferido el orden temático cada vez que ha vuelto sobre su pasado– recorren cronológicamente sus primeros comienzos acústicos, reuniendo grabaciones en vivo, primeros demos, y hasta alguna carta cantada a sus parientes en Canadá. Abriendo con clásicos como “House of the Rising Sun” y “John Hardy” hasta canciones propias como “Both Sides Now”, el recorrido durante seis horas y 120 temas muestra la formación de la artista canadiense, cuya figura siempre se ha elevado hasta estar a la misma altura de sus más encumbrados colegas contemporáneos.

Beatitudes

Nuevo disco del baterista rosarino Luciano Ruggieri junto a un notable grupo de músicos de jazz de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe. Sucesor de Salmo (2017), grabado con quinteto, y Lento camino a casa (2019), junto a su hermano, el pianista Mariano Ruggieri, Beatitudes ofrece música de diversos orígenes. Incluye tres temas de música tradicional, creaciones anónimas que se transmitieron de generación en generación; dos composiciones del estonio Arvo Pärt, precursor de la música minimalista; uno de la pianista Alice Coltrane, esposa de John Coltrane; otro de Josquin Desprez, considerado como uno de los principales compositores del Renacimiento; así como una antigua canción gospel, escrita por Austin Miles. Grabado en los estudios Penny Lane de Rosario, el nuevo disco de Ruggeri ha sido editado en formato físico, además de estar disponible online.

ONLINE

Dignidad

Con un reparto binacional que refleja su origen de coproducción entre Chile y Alemania, la serie dirigida por Julio Jorquera reconstruye, con las herramientas de la ficción, el escándalo de Colonia Dignidad, un asentamiento de colonos alemanes fundado en Chile por un exmiembro de las Juventudes Hitlerianas, el infame Paul Schäfer. En la década del 90 ese lugar, ubicado en el sur del país trasandino, pasó a estar en el centro de las miradas de la sociedad chilena, consecuencia de una serie de denuncias de abusos, torturas, homicidios y otros hechos aberrantes que eran moneda corriente en la comuna, protegida bajo el manto de ser una sociedad benefactora. En palabras de Jorquera, la historia “es un viaje hacia lo profundo de un Chile no tan diferente al que vivimos hoy, en donde hay un pasado que necesita transparentarse para poder seguir adelante y reconstruirse”. Los ocho capítulos, protagonizados por Antonia Zegers, Götz Otto y Nils Rovira-Muñoz, ya están disponibles en Amazon Prime Video.

Gangs of London

La plataforma Starzplay acaba de sumar a su oferta de series este tenso relato centrado en la violenta lucha entre bandas criminales con el trasfondo de la Londres actual. Creados por Gareth Evans, el director de la hiper violenta La redada, los diez episodios describen las convulsiones provocados por el vacío de poder luego de la muerte de Finn Wallace, durante décadas el mandamás de la mafia londinense. Viniendo de donde viene, las imágenes no le escapan a la violencia explícita, y el guion es lo suficientemente ingenioso para sostener la tensión y el suspenso. Pactos, traiciones, treguas y venganzas en un relato del inframundo criminal. La pelea en un pub del primer episodio debe verse para creerse.

CINE

Proyecto Parque Patagonia

El nuevo largometraje de Juan Dickinson (Perros del fin del mundo) regresa a la Patagonia, esta vez a la provincia de Santa Cruz, para poner en tensión dos miradas sobre el presente y el futuro de la Meseta del Lago Buenos Aires. Por un lado, la compra de terrenos por parte de filántropos y organizaciones ecologistas, quienes ansían unir el Parque Patagonia chileno con un par argentino y lograr así un enorme parque natural donde la naturaleza vuelva a su estado primigenio. Por el otro, los productores de la zona, en su mayoría representantes de la tercera o cuarta generación de habitantes, quienes ven como la proliferación de pumas y zorros comienzan a poner en riesgo el pastoreo de sus animales. El prometido turismo, en tanto, no parece haber respondido de la manera esperada. Con bellísimas imágenes del sur argentino, la película logra poner de manifiesto que no todo suele ser blanco o negro y permite que el espectador saque sus propias conclusiones sobre la compleja problemática.

Banquete Coutihno

Poco antes de la muerte de Eduardo Coutinho a los 80 años, el joven realizador paulista Josafá Veloso entrevistó al gran realizador brasileño en una charla al mismo tiempo íntima y expansiva. Tomando esa conversación como eje, este documental –que puede verse exclusivamente en la plataforma Mubi– recorre la extensa filmografía del director de Edificio Master y Jogo de Cena desde sus inicios en el periodismo y el film etnográfico, detallando su paso por el documental político y posterior transformación en el mejor entrevistador del cine de su país. Incluye detalles jugosos de la realización de su largometraje Cabra, marcado para morir, cuyo rodaje fue abortado por el golpe de estado de 1964.

TV

63 Up

Mucho antes que Boyhoood, el film de Richard Linklater rodado a lo largo de una década, existió Up. Film & Arts está emitiendo los tres episodios de la última entrega de este extenso proyecto documental británico, dirigido por Michael Apted (Gorilas en la niebla, La hija del minero). Desde 1964 y hasta la actualidad, exactamente cada siete años, el equipo creativo detrás de la serie entrevistó y volvió a entrevistar a un grupo de catorce personas, desde los 7 hasta los 63 años. Cada historia personal, con sus ambiciones, sueños y frustraciones, los hijos y los nietos, los oficios y hobbies, se transforma en reflejo de los cambios de toda una sociedad. La frase que abre cada capítulo –“Dame un niño hasta los siete años y te mostraré al hombre” –se le atribuye a Aristóteles, pero si algo demuestra toda la saga es que eso no es necesariamente así. Con entrevistas actuales entrelazadas con otras del pasado, 63 Up convoca en partes iguales a la reflexión y la emoción.

Lunes a las 22 por Film & Arts

Industry

Como la mayoría de los productos audiovisuales que se estrenan semana a semana, esta serie británica ofrecida por HBO y coproducida por la BBC transcurre en un mundo pre pandemia. Un grupo de jóvenes de diversos orígenes, etnias y religiones ingresa en el universo despiadado de una empresa dedicada al negocio financiero de alto riesgo. Deseosos de obtener un puesto permanente en uno de los bancos más importantes de Londres, los “graduados”, como se hacen llamar, compiten entre sí aplicando al máximo las reglas de la meritocracia, aunque en el camino deban dejar algo de su personalidad. Lena Dunham produjo y se reservó el papel de directora del primer episodio.

Todos los martes a la medianoche, por HBO.