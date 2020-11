Faryd Mondragón: "Sosa es una fiera en el arco. Es impresionante"

El exarquero Faryd Mondragón, actual director de Relaciones Internacionales de Independiente, destacó el buen presente del portero uruguayo Sebastián Sosa a quien calificó como "una fiera" porque le brinda "seguridad" al equipo con sus actuaciones.



"Sebastián Sosa es una fiera. Lo que transmite dentro del campo de juego es impresionante. La seguridad que genera para Independiente ya se notó con Atlético Tucumán, poniendo cualquier parte del cuerpo", dijo Mondragón en declaraciones radiales.



"Sosa fue un acierto intangible, extraordinario y de un valor agregado enorme. A partir de él, el equipo se fue construyendo y futbolísticamente mostró facetas muy interesantes en este último tiempo", expresó el exarquero colombiano.



Mondragón comparó su inicio en Independiente en 1995 con las primeras actuaciones de Sosa en la actualidad: "cuando llegué al club tuve un comienzo complicado. Me puse en forma y volví a la titularidad luego de un mes; el arco del Rojo no te espera".



El exArgentinos Juniors y Zaragoza, de España, indicó que aún no realizó todo el trabajo que pretendía en su cargo por la pandemia de coronavirus. "Estamos trabajando de manera virtual. Tenemos un proyecto de poder expandir esta red de embajadores de Independiente por todo el mundo", apuntó.