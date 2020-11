Spadaro no se arrepiente

Cinco de lo seis militares retirados que aparecieron en la foto de presentación de la "Mesa de Encuentro Libertador General San Martín" comunicaron por escrito al ministro de Defensa, Agustín Rossi, que no participan ni participarán de la Mesa. El único que, hasta el cierre de esta edición, no se arrepintió, es el comandante Ricardo Spadaro, retirado de la Gendarmería y veterano de Malvinas. Spadaro rechazó las críticas de Rossi y afirmó que "nadie se va a apechugar". "Yo no me siento conspirador y voy a seguir opinando. Nadie me va a cerrar la boca. La condición de militar no me inhibe a opinar. Soy un ciudadano que va a seguir opinando, guste a quien le guste", indicó. Luego agregó que "el ministro Rossi, en algún momento, va a tener que pedir disculpas por lo que dijo".