Denuncian por discriminación a funcionario de Orán

La comunicadora Débora Gutiérrez radicó una denuncia contra el secretario de Gobierno, Cristian Aimo, por coacción agravada y discriminación racial, y también contra el presidente del Concejo Deliberante Lucas Tevez, por "conducta omisiva y facilitadora".

La mujer consideró que ambos incurrieron en violencia laboral y económica. Fuera de la labor en el Concejo, la denunciante trabaja como periodista en un portal web y contó que el funcionario municipal se molestó por una noticia que publicó. Dijo que la hostigó y amenazó con dejarla sin trabajo si seguía escribiendo en la web y le pidió que bajara la publicación.

Gutiérrez contó que realizó la denuncia en la Comisaría 20 junto al abogado Pablo Cardozo. Según relató, el miércoles cuando estaba en su trabajo, Aimo estaba reunido con el presidente del Concejo Deliberante y escuchó que se refirió a ella como "esa negrita", "con esa minita quiero hablar".

Luego la llamaron y Aimo le reclamó que una noticia que publicó lo afectó, en la nota la comunicadora informaba que el funcionario proveniente de Coronel Moldes estaba siendo investigado por "malversación de fondos". "Me dijo en tono amenazador 'eso que vos pusiste'. Yo simplemente googlé, es información de acceso público. Me dijo que yo me tengo que alinear al pensamiento del Ejecutivo. Ellos no entienden que cuando yo salgo de la institución soy una comunicadora social, no le falté el respeto a la institución para la que trabajo", manifestó.

La comunicadora sostuvo que tanto Aimo como el presidente del Cuerpo Legislativo le dijeron que perdería el trabajo si no pensaba igual que ellos. "Antes de que ingrese me trataron de la minita y la negrita esa. Fue frente al presidente del Concejo Deliberante. Yo soy negra pero 'la negrita esa' no, y soy mujer 'no la minita'. Yo no puedo aceptar que me falten el respeto con el racismo y el tono en que lo hicieron. Me quedó una sensación de pánico y angustia. Junto al intendente Pablo González, estos dos hombres son las autoridades máximas de Orán", afirmó Gutiérrez.

Contó que desde diciembre se desempeña en el Concejo por pedido de su presidente. Antes estaba como coordinadora de prensa del municipio pero cuando asumió González, la dejó sin ese cargo. Gutiérrez entró trabajar en la Municipalidad porque su padre era empleado público y por reglamento un hijo o una hija puede ingresar en su lugar. Cuando se recibió de técnica en comunicación en la Universidad Nacional de Tucumán, la gestión de gobierno anterior la puso como coordinadora del área de prensa.

"Mi situación laboral va a depender de la justicia", añadió Gutiérrez. Dijo que no quiso aguantar este trato de los funcionarios. "Aimo me maltrató como si fuera el macho de la manada", expresó.

Cardozo informó por su parte que pidió medidas cautelares a la fiscala interviniente, Soledad Filtrín. Solicitó que se garantice a Gutiérrez el puesto de trabajo y se le otorgue una licencia para que no tenga contacto con el presidente del Concejo ni con el secretario de Gobierno hasta que se resuelva la situación.

Ante la denuncia realizada por Gutiérrez, titular del sitio “Noticias al toque”, el Círculo de Prensa de Orán expresó en un comunicado "su categórico repudio a los funcionarios públicos" y los instó "a cesar con este tipo de práctica que son una muestra de intolerancia y un claro ataque a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo".

El Círculo de Prensa consideró asimismo que las acciones de Aimo y Tevez buscan "censurar y cancelar a Yanela Gutiérrez en este rol protagónico en el periodismo, en un espacio ocupado principalmente por varones, actitudes que solo permiten visualizar que en el seno de la dirigencia política masculina aún prevalece el pensamiento autoritario y patriarcal, que solo demuestra la pérdida total de la perspectiva de género tan promocionada de los espacios estatales".

El Ministerio Público Fiscal informó a Salta/12 que Filtrín dio intervención al Juzgado de Género de Orán que deberá dictar las medidas cautelares.