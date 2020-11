China detectó rastros de coronavirus en carne importada desde Brasil  

Luego del caso argentino que llamó la atención del Senasa, la ciudad china de Wuhan, donde se originó el brote de coronavirus, informó hoy que detectó también rastros de virus en tres muestras tomadas de carne vacuna procedente de Brasil. Desde que se descubrieron las muestras positivas el jueves, el lote de carne de 27 toneladas fue aislado y el área de almacenamiento desinfectada.

La carne había estado almacenada en frío desde que llegó a China en agosto, procedente de Santos, donde se encuentra el principal puerto de Brasil, en el estado de San Paulo.

Primero fue conservada en un almacén de Qingdao, en el noreste del país, y después en Wuhan. Según aclaró la comisión de salud de esta ciudad en un comunicado, "no había entrado en el mercado"

La ciudad de Wuhan "adoptó rápidamente medidas de emergencia que incluyen el almacenamiento sellado de la mercancía, el aislamiento del personal y la desinfección del lugar", según el texto. Las autoridades agregaron que se tomaron muestras a 112 empleados del almacén y todas ellas resultaron negativas.



De todas formas, Wuhan, capital de la provincia de Hubéi, instó a sus habitantes "a no comprar alimentos importados congelados por internet y a comprobar activamente los informes de pruebas de ácido nucleico de los productos antes de comprarlos".



En el comunicado no se mencionó ninguna medida contra el exportador brasileño ni ninguna suspensión de las importaciones.



China, que encontró con regularidad rastros del virus en las importaciones, anteriormente ya anunció suspensiones temporales de las importaciones de varios proveedores tras muestras positivas y brotes en las fábricas de los proveedores extranjeros.



A principios de esta semana, se descubrió que un lote de carne precedente de Argentina contenía rastros del coronavirus en el empaque exterior, aunque no en el producto, según el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).





Otros casos similares

En agosto pasado, la ciudad de Shenzhen, próxima a Hong Kong, anunció que las autoridades sanitarias detectaron el virus en muestras tomadas en alitas de pollo congeladas procedentes de Brasil, primer productor mundial de carne de pollo.



Por otro lado, Wuhu, en la provincia oriental de Anhui, indicó en agosto que había descubierto virus en envases de gambas procedentes de Ecuador, que estaban conservados en el congelador de un restaurante de la ciudad.



También procedían de Ecuador los paquetes de camarones blancos que dieron positivo al coronavirus en los puertos chinos de Dalián y Xiamen, en julio.



Tras esos hallazgos, se bloquearon de inmediato las importaciones de tres empresas ecuatorianas, una medida que más tarde fue levantada.