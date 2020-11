Una nota para los que no quieren vacunarse.

Vacunas contra el coronavirus: datos claves para desarmar los prejuicios

La Fase 3, que aún no está terminada en ninguna de las que encabezan la lucha contra el coronavirus, no determina la seguridad de las vacunas sino la duración y efectividad de la protección que otorgan. Por lo tanto, los miedos que se generan y multiplican en los medios no tienen base real.