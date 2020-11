Para que no sea un Paso en falso

La provincia de Santa Fe enfrenta el dilema de cómo respetar el derecho electoral de los santafesinos y a la vez resguardar la salud de los ciudadanos en el marco de esta pandemia, de cara al cronograma electoral del año próximo. El gobernador Omar Perotti ya ha expresado su idea de suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) que, en principio, reduciría a la mitad los riesgos sanitarios que implican la logística electoral y la movilización, ya que sólo habría que ir a votar en las generales para senadores y diputados nacionales, presidentes comunales, concejales y algunas intendencias de la provincia. Pero la decisión abre otro debate no menor: ¿Cómo resolverían entonces las distintas fuerzas políticas sus internas? El presidente del Partido Justicialista Ricardo Olivera propuso en estos días un sistema de neolemas para resolver la cuestión, pero la sugerencia no tiene demasiado apoyo oficial y generó más rechazos que adhesiones entre la oposición. La memoria de los santafesinos en torno a la derogada Ley de Lemas y sus efectos todavía está fresca. “Se va a necesitar de un gran acuerdo político para resolver la cuestión, porque está en juego la institucionalidad”, dijo a Rosario/12 Claudia Catalin ex secretaria electoral de Santa Fe y abogada especialista en Gestión Pública.

Para la especialista la coyuntura da para encarar una transformación total: dejar de lado las PASO definitivamente, como ya lo propuso en un proyecto el diputado provincial Rubén Giustiniani, a quien Catalin asesora en el tema. “Las primarias abiertas ya son mal vistas por la gente que las interpreta como una gran y costosa encuesta en la previa de las generales”, dijo la especialista, y agregó que además “no beneficia demasiado a las minorías que después quedan afuera de la contienda general si no alcanzan el piso de votos que establece la ley”.

Con todo, Catalin reconoce que es poco el tiempo que hay para sancionar una nueva ley electoral en Santa Fe, porque “nunca es aconsejable hacerlo en un año de elecciones, por lo que habría que avanzar muy rápido antes de que termine 2020 y realmente lo veo complicado”, se sinceró.

En el proyecto que ya habían presentado los diputados del bloque Igualdad y participación que preside Giustiniani se contempla que las internas las vuelven a resolver los partidos políticos. Pero no de la manera cerrada y muchas veces feroz como se hacía antiguamente sino a través de “elecciones internas de las que puedan participar los afiliados y también quienes se inscriban en un padrón complementario para poder participar de una sola interna partidaria”, explicó Catalin.

Esto implicaría “volver a dotar de fuerza y vida interna a los partidos políticos pero a la vez reducir la cantidad de personas y los costos que implica un proceso electoral general”, agregó la abogada.

Consultada sobre la posibilidad de implementar en medio de esta emergencia un sistema de neolemas, Catalin fue categórica: “Es muy mala idea porque aún tenemos fresca la memoria de cómo se implementaron los lemas en Santa Fe y las consecuencias que generaron y el descreimiento de la sociedad en los procesos electorales”, señaló.

Pero es claro que sin tiempo para implementar una reforma electoral completa y ante la necesidad de reducir los riesgos de la movilización que implica una elección como las PASO del año próximo “habrá que alcanzar un sólido acuerdo electoral entre los partidos para encontrarle una solución al dilema actual que presenta la pandemia”, concluyó la especialista.