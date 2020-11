Original campaña alemana para sostener la cuarentena

"Creo que era el año 2020, cuando todo el país estaba pendiente de nosotros", comienza el corto con el cual el gobierno de Alemania le pide a los ciudadanos, con humor, que se queden en sus casas. Ambientada en un futuro donde se superó la pandemia de coronavirus, un adulto mayor cuenta cómo ayudó a salvar al mundo.



"Yo acababa de cumplir 22 años, estudiaba ingeniería en Chemnitz, cuando llegó la segunda ola. 22 años. Con 22 años lo que quieres es ir de fiesta, estudiar, conocer gente nueva y todo eso. Ir de compras con los amigos... Pero el destino tenía otros planes para nosotros", recuerda Anton Lehmann, con épica.

Mientras las imágenes muestran un flashback al 2020, Lehmann continúa, acompañado por una trágica melodía: "Un peligro invisible amenazaba todo lo que creíamos. Y de repente, el destino del país estaba en nuestras manos. Así que reunimos todo el coraje que teníamos e hicimos lo que se esperaba de nosotros. Lo único que era correcto. Lo que hicimos fue... nada".

El relato, que parecía sacado de una película de guerra, vira enseguida hacia el humor, sin perder el tono: "Absolutamente nada. Más vagos que los mapaches. Noche y día, sin mover el culo de casa, luchamos contra el virus", cuenta el protagonista, mientras siguen las imágenes del 2020 en las que se lo ve de joven, aburrido en el sillón, frente a la TV.

"Nuestro sofá era 'el frente'. La paciencia, nuestra arma", recuerda, manteniendo la jerga militar. "A veces me acuerdo de aquellos días y se me hace imposible no sonreír. Era nuestro destino. Así es como nos convertimos en héroes en aquel invierno del coronavirus del 2020", concluye.

Alemania, como muchos otros países europeos, se encuentra atravesando una segunda ola de coronavirus y ya acumula 802,946 contagios y 12,573 muertes.

Tras una primera batería de restricciones impuestas a principios de noviembre, Angela Merkel se reunirá este lunes con los líderes de los 16 estados federados en busca de consenso para restringir los contactos sociales, imponer el uso de tapabocas en las escuelas y reducir el funcionamiento de las escuelas para frenar el aumento de los contagios.