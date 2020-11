Diego Milito se alejaría de Racing a fin de año

Diego Milito, responsable de la Secretaría Técnica de Racing Club, podría dejar su cargo al final de la presente temporada por diferencias con otros directivos de la institución de Avellaneda, que encabeza el presidente Víctor Blanco.



Milito, de 41 años, daría un paso al costado, luego de tres años de gestión, debido a la mala relación que mantiene con los directivos Roberto Torres y Adrián Fernández, y por no contar con el apoyo de Blanco en algunas decisiones propias, según allegados al club.



Sin embargo, desde la propia dirigencia tienen la intención de retener en sus funciones al ex delantero, quien es considerado uno de los máximos ídolos de la historia de Racing.



Los directivos Alfredo Chiodini (vicepresidente segundo), Christian Devia (secretario general) y Daniel García (vocal) son, a esta hora, los responsables de que Milito puede revertir su postura de no seguir ligado al club, situación que momentáneamente aún no es de carácter oficial.



El ex futbolista bicampeón con Racing en 2001 y 2014 fue el responsable de la contratación del entrenador Sebastián Beccacece, quien perdió respaldo por parte de los hinchas y dirigentes luego de las tras derrotas consecutivas en la Copa de la Liga Profesional.

Con respecto al entrenamiento matutino, desarrollado en el estadio, los futbolistas que el lunes pasado dieron negativos en los testeos de covid-19 llevaron a cabo fútbol en espacios reducidos de posesión y táctico, hasta la mitad de cancha.



En tanto, el mediocampista paraguayo Lorenzo Melgarejo hizo trabajos en el campo de juego, el delantero Jonatan Cristaldo realizó fisioterapia, mientras que el volante Augusto Solari efectuó tareas en el gimnasio del club.



El plantel volverá a los entrenamientos el miércoles desde las 8, en el mismo escenario, y por la tarde partirá rumbo a Tucumán para el encuentro del próximo jueves ante Atlético.