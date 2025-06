El banco estadounidense JP Morgan, cantera de banqueros especulativos de la que emergieron casi todos los funcionarios del ministerio de Hacienda que comanda Luis Caputo, emitió este viernes un lapidario informe contra la política económica del Gobierno de Javier Milei. El trabajo -que se giró de manera exclusiva a inversores de todo el mundo y cuyas partes centrales adelantó este domingo Página I12-, generó una catarata de mensajes en redes sociales y molestó en el quinto piso del Palacio de Hacienda por el posible efecto negativo que tenga hoy en los mercados.

Es que en el trabajo, que consta de 7 páginas, la entidad pide salir del carry trade (la famosa bicicleta financiera), dar "un paso atrás" respecto a inversiones en Argentina, avisa que el dólar barato terminará en una fuga de divisas por turismo y hasta muestra preocupación sobre por el "ruido electoral". Una de las cuestiones centrales, en este paquete de críticas, es que el fin del carry trade del Morgan supone el desarme de posiciones en pesos, para pasarse directamente a dólares, lo que muestra es que confía poco y nada en la sostenibilidad del programa económico, pero sobre todo del futuro cambiario.

"Argentina: Taking a breather" ("Tomarse un respiro") es el título del informe del Morgan. Elaborado por tres economistas que están al frente de la oficina de Estrategia para Mercados Emergentes, es durísimo con los riesgos del dólar regalado de Milei y Caputo.

"Nos mantenemos positivos con el mediano plazo de Argentina, pero por ahora preferimos reducir riesgos. Muchos factores nos dan confianza: el proceso de desinflación ha sido robusto, con mayo rompiendo el 2 por ciento, el levantamiento de controles de capital redujo algunos riesgos del programa de estabilización y los esfuerzos fiscales son sólidos", arranca el documento. Pero luego pega duro en la parte débil del programa del Gobierno: "de todas maneras -continúan-, preferimos dar un paso atrás y esperar. Con ingresos de los dólares del agro en su pico, continúa la salida de divisas por turismo, hay ruido potencial de cara a las elecciones".

A continuación, el informe directamente avisa que ya no conviene seguir haciendo carry trade en Argentina. Esto es serio, porque al momento de la salida del cepo cambiario, es decir, no hace tanto tiempo, el mismo Morgan había hecho una apuesta firma por Milei. "Estamos tomando ganancias en nuestra recomendación larga de LECAP (...) mantenemos una visión positiva sobre las perspectivas de mediano plazo de Argentina, pero preferimos reducir exposición por el momento", especificaron en el trabajo, que está redactado por tres economistas jóvenes, uno de ellos egresado de la Universidad Di Tella.

"Los dólares del turismo van a presionar"

Vale recordar que el JP Morgan es el banco que elabora el Índice de Riesgo País, que mantiene a Argentina, aún con una economía abierta y sin controles de capital, en niveles récord para la región. La Argentina de Milei y Caputo tiene más de 700 puntos básicos de Riesgo País, cuando los gobiernos vecinos, incluído el de la izquierda chilena de Boric, tiene sólo 100 puntos. Además, la entidad es la escuela que formó a buena parte de los funcionarios de Hacienda: trabajaron en el Morgan Caputo, su vice José Luis Daza; el vice del Banco Central, Vladimir Werning; y el jefe de asesores económicos, Demian Axel Reidel, entre otros.

Además, Facundo Gómez Minujín, el actual titular del Morgan en Argentina -también preside la AMCHAM, la cámara de empresas estdounidenses- también pasó de bancar de manera acrítica al Gobierno a avisar de las falencias del programa. En privado, de hecho, está bastante preocupado por lo que ocurra con los libertarios en la elección de octubre.

La otra parte fuerte del informe del Morgan es cuando señala lo que el Gobierno de Milei parece querer negar: que la crisis cambiaria por el dólar regalado en base a deuda, recién empieza: "El flujo de dólares del turismo va a presionar, sobre todo en las vacaciones de invierno", avisan. Es que se fueron en los últimos meses más de 5500 millones de dólares

La parte donde el Morgan menciona que este inicio de crisis se da en el pico de inyección de dólares del agro, es un dato central. Este diario publicó en su edición dominical que, a mediados de julio, la liquidación de exportaciones sojeras se va a desplomar.

Teléfono caliente a Nueva York

Según supo este diario, el malestar del Gobierno con el JP Morgan por la filtración del informe que publica este diario generó llamados directos de funcionarios de Hacienda a las oficinas de ese banco. "Nos mataron", fue la frase que se escuchó desde Estados Unidos.

Es que en los últimos días, tanto Caputo como el chileno Daza, se habían encargado de decir, en diferentes eventos públicos, que no sólo no había problemas cambiarios, sino que "los empresarios no esperen una devaluación".

En el informe del Morgan se desliza, precisamente, que hay dudas respecto a cuál será el esquema cambiario que habrá, antes o después de las elecciones de octubre. Es la misma duda que tiene todo el sector privado: cómo hará el Gobierno para salir de este atolladero al que llegó por decisión propia, con el único objetivo de intentar arribar a octubre con dólar barato e inflación congelada de manera artificial.