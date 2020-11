Con el ojo puesto en el interés de la gente

El gobernador Omar Perotti tomó distancia de la discusión por la ley de lemas, y para eso apeló a la calle. "Yo camino, yo recorro y la gente no me pregunta por la ley de lemas. Me pregunta por su trabajo, me pregunta por el protocolo, me pregunta si nos vamos a poder juntar en Navidad y cuántos podemos ser", expresó ante la pregunta de periodistas sobre el posible cambio del sistema electoral. Y abundó: "Mi respuesta es que ojalá podamos juntarnos, eso significa que vamos a llegar de buena manera, si nos estamos cuidando, pero nos vamos a poder juntar diez. De eso hablamos con la gente", aseveró el mandatario en la ciudad de Santa Fe. "Si la política sigue alejándose de lo que habla la gente, que siga discutiendo esas cosas", intentó cerrar el tema ya instalado como debate político. Perotti asistió el martes a la celebración del Día de la Construcción, en la sede de la Cámara del sector en la ciudad de Santa Fe.

Así, el gobernador evitó subirse a la polémica que generaron las palabras del presidente del Partido Justicialista Ricardo Olivera sobre el retorno del cuestionado sistema electoral, derogado en la provincia en 2004, por el entonces gobernador Jorge Obeid. La alternativa surgió ante la posible suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias para el turno electoral del año venidero.

La necesidad de evitar actos electorales masivos llevó al gobernador y sus colaboradores más cercanos a evaluar el sistema de lemas para las elecciones del año próximo, ya que consideran que no habrá condiciones para una votación tradicional, debido a la pandemia.

En tanto, y abriendo el paraguas, la Junta Provincial del Partido Socialista rechazó la posibilidad de volver a implementar la Ley de Lemas como sistema electoral en la provincia, luego de que dirigentes del oficialismo provincial se manifestaran a favor de esa posibilidad. "Los temas electorales importan a la confianza de la población que debe tener garantías de que su decisión en cualquier votación es la que prevalece con transparencia y sin picardías. La situación sanitaria y los costos de llevar adelante una elección nunca pueden ser argumentos para volver a un sistema como la Ley de Lemas, que atenta contra la voluntad popular", dijo el organismo partidario y recordó que "Santa Fe dejó atrás hace más de 15 años un sistema electoral distorsivo y engañoso como la Ley de Lemas. La implementación de las PASO y más tarde la boleta única papel han dotado a la provincia de un mecanismo más sólido y transparente de custodiar la voluntad de las ciudadanas y ciudadanos. En poco tiempo, la provincia ha logrado revertir aquel pasado en el que el que ganaba perdía y el que perdía ganaba; para consolidar institucionalmente un sistema que hoy muestra orgullosa".

Desde el socialismo subrayaron que "la boleta única papel, que ha sido implementada exitosamente a lo largo de una década, cuenta con las mejores valoraciones de expertos y de la ciudadanía en general, ya que garantiza la transparencia del momento más importante de una democracia como es la elección de sus representantes".

Y, dada la importancia electoral y legislativa del Frente Progresista, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, alertó: "Desde el Partido Socialista estamos convencidos que la modificación de las reglas de juego electorales debe ser el resultado de un amplio consenso político, debatido y discutido en ámbitos institucionales, de cara a la población y sin atajos".