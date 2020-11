Venezuela despidió el año con su primer triunfo en las Eliminatorias

Venezuela se hizo fuerte como local ante Chile y se aseguró su primera victoria antes de que termine el 2020, por la cuarta fecha de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, tras vencer al conjunto trasandino por 2 a 1 en el estadio Olímpico de Caracas.

La "Vinotinto" se puso en ventaja con un gol de Luis Mago, con un cabezazo a los nueve minutos, pero la alegría duró poco para los dirigidos por José Peseiro, ya que sólo cinco minutos después igualó las cosas Arturo Vidal, tras capturar un rebote en el área que decretó el empate transitorio.

Sin embargo, en el complemento, Venezuela logró imponer una ventaja que ya el elenco chileno no pudo volver a remontar y le hizo firmar una derrota en su última aparición de este año en el certamen clasificatorio. La velocidad de Machín y Rondón complicaron al fondo trasandino y fueron una clave importante del triunfo, junto al ingreso de Soteldo, cuyo centro conectó Rondón, en plena área roja, para vencer a Bravo a los 81 minutos y establecer el marcador final.

Con este primer triunfo, los venezolanos llegan a los tres puntos en las Eliminatorias, mientras que los dirigidos por Reinaldo Rueda acumulan su segunda derrota y ostenta cuatro unidades. En la próxima fecha, a disputarse en marzo de 2021, Venezuela recibirá a Ecuador, mientras que Chile será local ante Paraguay.

Síntesis:

2 VENEZUELA: Faríñez; A. González, Osorio, Ángel, Mago; Moreno, Y. Herrera, Cásseres; Savarino; Machis, Rondón. DT: José Peseiro.



1 CHILE: Bravo; Isla, P. Díaz, Maripán, Beausejour; Pulgar, Vidal, Pinares; A. Sánchez, Mora, Meneses. DT: Reinaldo Rueda.



Estadio: Olímpico (Caracas). Árbitro: Patricio Loustau (Argentina). Goles: 9m Mago (V), 14m Vidal (C) y 81m Rondón (V). Cambios: 46m Baeza por Pinares (C), 69m Soteldo por Savarino (V), 75m Palacios por Mora (C), 77m Otero por Casseres (V), 88m Vilchhes por Pulgar (C), 90m Conde por Mago y Chancellor por Machis (V).