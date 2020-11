El uno por uno de la Selección

Franco Armani (5): Les pone el corazón en la garganta a los hinchas cuando se queda en los tiros de esquina en pelotas que se supone podría ganar con alguna facilidad por el peso de su cuerpo. En el cara a cara con Cueva que miraron con microscopio en el VAR estiró la pierna cuando el delantero peruano ya había tirado desviado. ¿Innecesariamente? Puede ser, pero no es fácil resolver en estas circunstancias. No cometió errores importantes, pero no dio sensación de seguridad.

Gonzalo Montiel (5): No tuvo demasiados problemas con los que subieron por su sector. Pasó tres o cuatro veces a posiciones ofensivas y arrastró algunas marcas, pero no aportó más que eso, en el inicio del segundo tiempo, en el mejor momento de los peruanos fue desbordado un par de veces, pero luego se asentó. No subió con la confianza con la que lo hace en River.

Lucas Martínez Quarta (6): De arriba mostró en el primer tiempo su solidez. Rechazó varios pelotazos, hacia los laterales como mandan los manuales. Con la pelota en los pies, en la salida, metió varios pases precisos a ras del piso entregando la pelota redondita a los mediocampistas, aunque cumplió con su cuota de un pase equivocado que deja a los contrarios bien parados y a sus compañeros desequilibrados. En el balance, lo suyo fue positivo.

Nicolás Otamendi (5): Dudó en un pelotazo cruzado en los primeros minutos que pudo haber terminado con gol de los peruanos. De arriba sacó varias y no tuvo mayores dificultades. Le cubrieron bien las espaldas en alguna salida apresurada. Pegó bastante en el momento más flojo del equipo, en el arranque de la segunda parte.

Nicolás Tagliafico (7): En la marca mano a mano no se mostró muy firme, pero si cruzó muy bien un par de veces a las espaldas de Otamendi. Su mejor aporte para el equipo fue cuando pasó a posiciones de ataque y fue participe de la jugada del primer gol en una perfecta asociación con Lo Celso y González. Tuvo una excelente oportunidad en un pase de Messi pero quiso jugar al medio en lugar de rematar al arco. Pudo haber redondeado su actuación si le pegaba al arco. Se afirma como lateral izquierdo en este equipo de Scaloni.

Rodrigo De Paul (5): Alternó buenas y malas. Corrió mucho sobre el costado derecho del equipo, pudo haberse ganado la amarilla en un par de agarrones que no fueron advertidos por el árbitro. Como todo el equipo también él mostró vocación ofensiva y apareció un par de veces en posición de gol. Fue reemplazado en el segundo tiempo cuando ya no le quedan reservas físicas

Leandro Paredes (7): Buen partido. Quitó mucho, es de los que recuperan la pelota y no sólo interrumpen el circuito de toque de los contrarios. Y la entregó redondita siempre. Su máxima contribución al equipo fue el pase filtrado, exacto, preciso para Lautaro que terminó con el segundo gol, el que liquidó prácticamente el partido. No tuvo muchas oportunidades de demostrar el potencial de su tiro de media distancia.

Nicolás González (8): Un verdadero polifuncional. Lateral contra Paraguay, volante con proyección ofensiva contra Perú. Acertó en el gol cruzando bien la pelota ante la salida de Gallese que no le había tapado bien el arco, participó en varias jugadas de ataque y en un slalom sostenido por su calidad técnica dejó a varios rivales en el camino generando una buena llegada del equipo. Nico González fue la gran revelación de la doble jornada de las eliminatorias.

Giovanni Lo Celso (8): Hay que poner el foco en el pase con el revés de la zurdita, después de un gran enganche para dejarlo solito a González con Gallese, en la jugada más vistosa de todo el partido. Juega siempre redondito, juega siempre prolijo y lujoso, además quita y recupera la pelota. Si mantiene el nivel de los partidos contra Paraguay y Perú va camino a ser titular indiscutible. Si a lo suyo le agrega un poco de gol va a ser cosa seria.

Lionel Messi (7): Falló en lo que fue históricamente su fuerte y no pudo llegar al gol en un par de oportunidades muy claras que tuvo. En una lo cortaron, en otra que había incidido muy bien la pelota se le fue afuera por centímetros. Tuvo un tiro libre desde una posición ideal para el, pero la pelota recobró en la barrera. Pero como armador, como titiritero, como pasador sin errores para encontrar siempre al compañero mejor ubicado lo suyo fue impecable. Y además mostró inteligencia para regular el ritmo del equipo y poner la pausa en los momentos en que se necesitaba. Es una pena que no encuentre el gol que se le viene negando. Es buenísimo que siga intacta su clase.

Lautaro Martínez (6): Gran definición en el segundo gol de Argentina, movió el cuerpo amagó, dejó parado a Gallese e hizo el pase a la red en el momento justo. Poco antes de eso había tenido una oportunidad muy buena, pero pifió feo la pelota. Corre, busca, se desmarca y siempre resulta una presencia inquietante para sus rivales. Fue de los vértices de las muchas triagulaciones que mostró el equipo en sus mejores pasajes.

Lucas Ocampos (5): Entró en el segundo tiempo, la primera que tuvo pudo haber terminado en gol, peor le dio al cuerpo del arquero. Funcionó en la sintonía general del equipo, con muchos despliegue.