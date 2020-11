Coronavirus: Pfizer anunció que su vacuna llegó a un 95 por ciento de eficacia  

El laboratorio estadounidense Pfizer anunció este miércoles que los resultados finales de los ensayos clínicos muestran que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia del 95 por ciento. Hace poco más de una semana, la compañía había adelantado que el análisis intermedio de efectividad llegaba a un 90 por ciento.

"Según las proyecciones actuales, esperamos producir a nivel mundial hasta 50 millones de dosis de vacunas en 2020 y hasta 1300 millones de dosis en 2021", anunciaron desde el laboratorio norteamericano y la empresa de biotecnología alemana.







La vacuna mostró una eficacia del 95% a partir de los 28 días después de la primera dosis, según un comunicado de la propia compañía. Según el parte, en esta última evaluación de la fase tres se han identificado 170 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 162 se detectaron en el grupo de placebo frente a 8 en el de a quienes les fue administrada la vacuna. En total, más de 41.000 personas han participado en este ensayo en todo el mundo, incluída la Argentina.



"La eficacia fue constante según la edad, el género, la raza y la etnia", dice el comunicado de la compañía, que resalta que "la eficacia observada en adultos mayores de 65 años fue superior al 94%".

La farmacéutica ya había adelantado este martes que se está preparando para solicitar de forma inminente la aprobación de emergencia de su vacuna. El consejero delegado de la empresa, Albert Bourla, lo confirmó en un foro organizado por The New York Times y en otro del medio especializado en salud STAT News.



"Estamos muy cerca de solicitar la autorización de emergencia", dijo el principal responsable de la farmacéutica, que no quiso dar una fecha precisa para ese esperado paso.

La Argentina es uno de los lugares en los que se está probando la vacuna de Pfizer-BioNtech en su fase 3, bajo la coordinación del doctor Fernando Polak. El laboratorio estadounidense ya le ofreció al gobierno argentino entregar en diciembre una partida de un millón de dosis.