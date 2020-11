Efemérides de hoy: qué pasó un 20 de noviembre 

En las efemérides del 20 de noviembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

● 1845. Combate de la Vuelta de Obligado. En ese paraje, a 20 kilómetros de San Pedro, el general Lucio Norberto Mansilla (cuñado de Juan Manuel de Rosas y padre del autor de Una excursión a los indios ranqueles) se enfrenta a la tropas inglesas y francesas. El bloqueo anglo-francés buscaba abrir el comercio con las provincias del Litoral sin tener que negociar con Buenos Aires. Mansilla trató de frenar el avance de los barcos enemigos con cadenas dispuestas a lo ancho del río Paraná. Con más esfuerzo del pensado, los europeos lograron avanzar, pero no pudieron ganar a los litoraleños para la causa del libre comercio. El 20 de noviembre se recuerda como Día de la Soberanía Nacional.

● 1860. En Córdoba nace José Figueroa Alcorta. Es la única persona en la historia argentina al frente de los tres poderes. En 1904, al ser electo vicepresidente de la Nación, estuvo a la cabeza del Poder Legislativo. Dos años más tarde, al morir Manuel Quintana, completó su mandato hasta 1910, con lo que fue titular del Poder Ejecutivo. Como tal, llevó adelante los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo. Dos años antes, cerró el Congreso ante le negativa de los legisladores de aprobar el Presupuesto. En 1915 pasó a integrar la Corte Suprema. Fue elegido presidente del máximo tribunal en 1929, con lo que se convirtió en cabeza del Poder Judicial. Como titular de la Corte, firmó la acordada que legalizó el golpe de 1930 y murió un año más tarde.

● 1910. En la estación ferroviaria de Astápovo, muere León Tolstoi. El escritor, de 82 años, padecía una neumonía y abandonó el hogar, disgustado porque su familia no apoyaba la decisión de desprenderse de sus bienes en favor de los pobres. Ya había plasmado sus ideas sobre la no violencia, el cristianismo y la anarquía. En su producción destacan dos de las más grandes novelas de toda la literatura universal: Guerra y Paz y Anna Karenina.

● 1910. Una serie de levantamientos en México contra una nueva y fraudulenta reelección del presidente Porfirio Díaz dan inicio a la etapa más convulsionada en el país durante el siglo XX. Díaz terminará renunciando después de más de treinta años en el poder, pero el acceso al gobierno de Francisco Madero apenas es el comienzo de la Revolución Mexicana, que se extenderá por diez años, con el protagonismo de figuras como Venustiano Carranza, Pancho Villa, Victoriano Huerta y Emiliano Zapata. La lucha entre facciones determinó el devenir de México en las décadas siguientes.

● 1936. Mueren dos emblemas de cada uno de los bandos en pugna en la Guerra Civil Española. En Alicante, los republicanos fusilan a José Antonio Primo de Rivera. El hijo del dictador Miguel Primo de Rivera había fundado Falange y se convirtió en un mártir de la extrema derecha. El mismo día, en Madrid, y como consecuencias de las heridas recibidas un día antes por un disparo, muere el mítico líder anarquista Buenaventura Durruti. Antes de liderar la Columna Durruti, en los años 20 estuvo en la Argentina y Chile, donde protagonizó el primer asalto a un banco de la historia trasandina.

● 1942. En Scranton, Pensilvania, nace Joe Biden. Llegó al Senado por el estado de Delaware en 1972 y se mantuvo allí hasta que fue electo vicepresidente de Barack Obama en 2008. Ambos fueron reelectos en 2012. No compitió para suceder a Obama en 2016, sí lo hizo en 2020. Se impuso en la interna demócrata y más tarde derrotó a Donald Trump. Es el segundo presidente católico del país, después de John Kennedy, y el de mayor edad en ser electo al cargo.

● 1975. “Españoles, Franco ha muerto”. Con estas palabras, el presidente del Gobierno español, Carlos Arias Navarro, anunció el fallecimiento de Francisco Franco. La muerte puso fin a una dictadura de casi cuatro décadas. Nacido en 1892 en Galicia, Franco peleó en Marruecos y llegó a general a los 33 años. Se plegó al alzamiento militar del 18 de julio de 1936, que inició la Guerra Civil Español y se erigió como jefe del bando sublevado. Apoyado por Hitler y Mussolini, ganó la guerra e instauró un régimen fascista, en el que persiguió a sus opositores. La Guerra Fría permitió que siguiera en el poder, por temor de las grandes potencias a la izquierda. En 1969 designó al príncipe Juan Carlos de Borbón como su sucesor. Fue enterrado en el mausoleo del Valle de los Caídos, y el gobierno español recién exhumó sus restos en 2019. Ahora busca penar la exaltación de la dictadura.

● 1992. Se incendia el Castillo de Windsor. Las llamas devoran gran parte del castillo erigido en el siglo XI. La presión de la prensa para que sea la reina Isabel II quien pague los costos de refacción hace que la monarca lo convierta en atractivo turístico con entrada paga, para así financiar los arreglos. El incendio (ocurrido el día que cumple 45 años de casada), sumado a los divorcios de tres de los cuatro hijos de Isabel, hacen que el año del 40º aniversario de su acceso al trono sea definido por ella como “annus horribilis”.

● 2001. La Corte Suprema ordena la libertad del ex presidente Carlos Menem, arrestado el 7 de junio por la causa que investiga el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. El máximo tribunal establece no se puede establecer la existencia de una asociación ilícita. También queda libre el ex cuñado y ex asesor Emir Yoma, cuya detención había acelerado la causa.

Además, es el Día Internacional de la Memoria Transexual, para honrar a las víctimas de la transfobia.