El doble mensaje de los intendentes de Juntos por el Cambio: uno para Axel Kicillof, otro para Horacio Rodríguez Larreta

Los intendentes de Juntos por el Cambio se reunieron en La Plata para discutir la distribución de fondos del gobierno de Axel Kicillof y fijar una posición común. Al final de la reunión, que juntó por primera vez a radicales y PRO, plantearon que buscarán que los fondos educativos y de obras vayan directamente a los municipios. La oportunidad también sirvió para mostrar una foto unificada de todos los intendentes hacia el interior de la coalición opositora. Desde que se creó el Grupo Dorrego, lo que buscan es remarcar que las listas y el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio deberá salir de ese espacio y no ser impuesto desde ningún otro lado.



El encuentro en La Plata reunió a unos 40 intendentes de la UCR y del PRO de toda la provincia. Estuvieron Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Gustavo Posse (San Isidro), Guillermo Montenegro (Mar del Plata); Héctor Gay (Bahía Blanca), Jaime Méndez (San Miguel), Miguel Fernández (Trenque Lauquen), entre muchos otros. El objetivo principal fue sentar posición ante el reparto de fondos de Kicillof, aunque no fue el único tema que debatieron.

Según comunicaron al finalizar el cónclave, conversaron sobre la situación social y económica de la provincia de Buenos Aires, así como sobre el proyecto de distribución de los recursos asignados a cada municipio, planteado en el Presupuesto 2021 elevado por el gobierno bonaerense. Este fue el tema que más tiempo insumió.



Además conversaron sobre la situación electoral en la provincia y evaluaron si sería posible un desdoblamiento de las elecciones a gobernador en 2023. Algo que cuando María Eugenia Vidal era gobernadora se planteó y Mauricio Macri vetó siquiera abrir el debate. También consensuaron la idea de plantear que se avance con la boleta única "para reducir el gasto electoral y simplificar la elección de candidatos".

El núcleo duro de los temas fue conversar sobre el ingreso de fondos directo a los municipios, algo que intentarán reclamar desde sus bloques en las cámaras de Diputados y Senadores bonaerenses. Plantearon, entre otros puntos:



* Que el fondo educativo sea directo para los municipios. Hoy por, cómo está planteado en el Presupuesto, deberían pasar por el área de Educación bonaerense.

* Que no se modifique el coeficiente que establece el Código Único de Distribución (CUD).

* Que se concreten obras nuevas para los municipios, mediante la ejecución del Fondo de Infraestructura de los Municipios (FIM). Se quejaron de que nunca se ejecutó lo previsto para este 2019.

* Que sean coparticipables todos los fondos que entran a la provincia. Algo que plantearon ya cuando el presidente Alberto Fernández resolvió modificar la coparticipación porteña y enviar esos fondos a la provincia.



“Hoy los intendentes de Juntos por el Cambio nos reunimos en La Plata para analizar el proyecto de presupuesto para el año próximo que el gobernador envió a la Legislatura. También intercambiamos miradas sobre la distribución de recursos para los municipios”, indicó tras el encuentro el intendente Jorge Macri.

Señal hacia JxC



Por supuesto, que la foto no solo fue una señal para la gobernación, sino también hacia dentro de Juntos por el Cambio. Los intendentes el Grupo Dorrego comenzaron hace más de un mes a mostrarse como un espacio activo en la provincia de Buenos Aires. "La idea fue mostrar una foto de todos los intendentes de Juntos por el Cambio. Nosotros seguimos en la línea de que los candidatos de la provincia los tienen que definir en la provincia. Ya hace tiempo hay volumen político para que la provincia defina sus candidatos", indicaron en el espacio.



La advertencia tiene un destinatario directo: el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Los intendentes buscan dejar en claro que no aceptarán una lapicera sobre sus listas, como en su momento ocurrió con Marcos Peña a nivel nacional o con Federico Salvai a nivel bonaerense. Buscan ser los que tallen en la provincia en 2021 y en 2023 esperan que sea uno de ellos el candidato a gobernador de JxC. El que ya se prueba ese traje es Jorge Macri.

Desde CABA, en cambio, subsiste el proyecto de trasplantar a Diego Santilli a la provincia de Buenos Aires. El vicejefe del gobierno porteño no puede suceder a Larreta por una limitación legal y sería un posible candidato para competir en el territorio bonaerense. Incluso, había comenzado a caminar la provincia cuando empezó la pandemia. Desde el Grupo Dorrego hubo un rechazo total a candidatos que vengan de otros distritos. Abogan para que el año que viene la candidata sea Vidal, aunque la ex gobernadora no da señales de querer ocupar ese lugar. Existe el plan de que ella pase a la Ciudad y sea la sucesora de Larreta, pero tampoco confirmó esa línea.