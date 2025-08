De todos los logros dudosos de la presidencia de Donald Trump, el más sorprendente puede ser este: el presidente de EE. UU. ha logrado que South Park vuelva a ser relevante. La serie de animación de largo recorrido, que hace solo unos días firmó un contrato récord de 1500 millones de dólares con Paramount para producir 50 nuevos episodios en los próximos cinco años, utilizó el tan esperado estreno de su temporada para lanzar una crítica característicamente beligerante contra el presidente.

En las últimas semanas y meses, el antagonismo de Trump hacia el sector de las artes y los medios de comunicación de su país se ha intensificado. Parte de esto se ha manifestado en legislación, como los recortes a PBS y NPR, las radiodifusoras de servicio público de EE. UU., que fueron aprobados por el Congreso a principios de este mes. El National Endowment for the Arts ha sufrido recortes drásticos este año, reduciendo la inversión gubernamental en humanidades a nivel local. En otras ocasiones, la ira de Trump ha tomado la forma de litigios: el año pasado, Trump demandó a Paramount, la empresa matriz de la cadena CBS, por lo que él argumentó que era una edición engañosa en una entrevista con su oponente Kamala Harris antes de las elecciones de 2024. Este mes, también se inició una acción legal contra The Wall Street Journal y Rupert Murdoch, por la publicación de la supuesta carta de cumpleaños del presidente al delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein.

La pelea con Paramount tiene un matiz adicional: una fusión de $8 mil millones, que requería la aprobación de la FCC, el organismo regulador federal, para llevarse a cabo. (la fusión fue finalmente aprobada el jueves). Gran parte de la toma de decisiones reciente de Paramount ha sido interpretada como un intento de complacer preventivamente a los próximos propietarios, y a la FCC, ahora bajo el liderazgo del presidente elegido por Trump, Brendan Carr. Esto incluye el anuncio a principios de este mes de que el popular programa de televisión de Stephen Colbert, The Late Show, que ha sido muy crítico del presidente, no se renovaría más allá del próximo año. También se anunció que Paramount había acordado resolver lo que algunos han llamado la demanda “manifiestamente inconstitucional” de Trump por $16 millones, lo que provocó acusaciones de “soborno” por parte de senadores demócratas.

Titulado “Sermón en la montaña”, el nuevo episodio de South Park fusiona estas diversas controversias en una grotesca sátira. Un minuto, tenemos al personaje más destacado de South Park, el grosero Eric Cartman, lamentándose por la desfinanciación de NPR (a la que escucha para reírse de "esos wokistas"). Más tarde en el episodio, Trump demanda a la ciudad de South Park, con la figura de Jesucristo –enviada por Trump para imponerse en las escuelas locales– diciéndole a los residentes: “¡Ustedes vieron lo que le pasó a CBS! ¿Realmente quieren terminar como Colbert?” El episodio concluye con la ciudad siendo obligada a pagar a Trump $3.5 millones y grabar un anuncio de servicio público con “mensajes pro-Trump”.

Estas son, al menos, las críticas más elegantes a Trump que los creadores Trey Parker y Matt Stone despliegan. En otros momentos, recurren a la irreverencia brutal, el arma habitual de South Park. En una escena, Trump tiene un encuentro sexual con Satanás (en el pasado amante de Saddam Hussein); en otra, el presidente de dibujos animados se baja los pantalones y revela que tiene un micropene. También se mencionan rumores de que Trump aparece en la ampliamente comentada "lista de Epstein".

Es significativo, quizás, que South Park comience su nueva era en Paramount con un episodio que es tan inconfundiblemente anti-Trump. Mientras que gran parte de la industria del entretenimiento siempre se ha inclinado a la izquierda, South Park siempre ha estado en un punto intermedio, lanzando su ácido en ambas direcciones. Tiene una historia de rechazar la corrección política sin caer nunca en el reaccionarismo de derecha. La ética cómica de Parker y Stone –que ambas partes de cualquier debate son generalmente igual de fatuas entre sí– ha visto al programa, y a sus creadores, resistir una crítica sustancial a lo largo de los años. Pero se han mantenido firmes. South Park es, si no una voz de razón, al menos, una voz de escepticismo uniforme.

Hay que preguntarse qué están pensando los jefes de Paramount en este momento; South Park no solo ha mordido la mano que lo alimenta, sino que la ha arrancado por completo del brazo (y, de todos modos, no necesitará ser alimentado nuevamente durante otros cinco años). La Casa Blanca llegó a emitir un comunicado arremetiendo contra South Park, calificándolo de un “programa de cuarta categoría” que “no ha sido relevante durante más de 20 años y se está sosteniendo por un hilo” –críticas que podrían tener más fundamento si la tinta de un contrato de mil millones de dólares no estuviera aún fresca. Parker y Stone no mostraron arrepentimiento durante una aparición en Comic-Con después de que se emitió el episodio, mientras que una fuente de la administración le dijo a Deadline que el presidente estaba “furioso”.

Hay una lección aquí, cuando se trata de Trump. A pesar de todo el poder legislativo que ejerce y la influencia no despreciable que puede tener sobre partes de la industria del entretenimiento, una guerra con la televisión no es una que él pueda ganar. Cuanto más intente imponerse, más barro se le arrojará a su camino. Y parte de ese barro, inevitablemente, se quedará pegado.

