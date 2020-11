George Clooney explicó cómo y por qué les regaló un millón de dólares a cada uno de sus mejores amigos

George Clooney nunca se olvida de sus amigos. Las redes estallaron cuando se enteraron de que en 2013, el actor decidió regalarle a cada uno de sus 14 más allegados la suma de un millón de dólares.

“Pensé que todo lo que tengo son a estas personas quienes, en un período de 35 años, siempre me han ayudado de una manera y otra”, dijo el actor en una entrevista con GQ. El actor aún mantiene que su decisión de regalar 14 millones de dólares fue lo adecuado.

“Es gracioso. Recuerdo haber estado charlando con un millonario imbécil que me encontré en un hotel en Las Vegas, que seguramente es mucho más rico que yo... Me acuerdo que fue en el momento en que salió la historia sobre el dinero y él me preguntó por qué harías algo así”, contó indignado Clooney, que acotó que le respondió: “¡¿Por qué vos no harías algo así?!”.