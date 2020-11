De Lali y Cazzu contra los ladrones al Chucky modelo 2019

#Pantallazos La docuserie sobre fútbol femenino Cambiando el juego, dirigida por los exfutbolistas uruguayos Iván Alonso y Álvaro Recoba, subió a la grilla de Flow. Y ojo que también sale estreno de Chucky: Muñeco diabólico, remake 2019 del clásico del cine de terror sobre el comuñe maldito, el 21/11 a las 22 por Fox Premium.

#DeCatálogo La popstar Lali soltó nuevo disco, Libra, en simultáneo con el videoclip del corte Ladrón, en el que mete feat con la icónica trapera Cazzu. También hay nuevos lanzamientos de Mariana Michi (el EP La paz obligada II, segundo registro de su show especial de cuarentena), del grupo Johnny P. (No te vayas a dormir, producido por la turfera dupla de Nico Ottavianelli & Fernando Caloia), de Aitór (Manzana, primer álbum solista del batero ex Juana La Loca y Virus), de So Abra (Reversible, tercer disco cancionero y groovero) y de la folklorista urbana Rocío Araujo (Coraje, con alto protagonismo de bandoneón).

#VideosConCrema El dúo Ainda subió el inquietante clip de El equilibrio, con vibrante reminiscencia border a los planos secuencia de la diva Kyle Minogue. Además, ya copan plataformas los nuevos videos de Manza (Miniaturismo, misteriosa pieza apocalíptica y espectral), del dúo Isaías Eres (A la distancia, un narrativo corto cinematográfico), de Ignacia (Cuando sea, grabado en el aire helado de Ushuaia) y de Julepe (Tarde para ir, con animación pictórica y vintage de Javier Pane).

#CualquieraPuedeGooglear Clic de feria: los estudiantes de la escuela secundaria Fernando Fader arman su feria anual con trabajos de diseño y comunicación publicitaria, el 21/11 en formato online. Clic dorado: la ceremonia de los American Music Awards repartirá premios entre Post Malone, DaBaby, Lewis Capaldi, Taylor Swift y Justin Bieber, entre otrxs, el 22/11 a las 22 por TNT y TNT Series.