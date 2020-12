Reviví la Batalla de los Gallos 2020 en El NO

El pasado sábado 21/11, Tata volvió a coronarse campeón en una final argentina de la Red Bull Batalla de los Gallos 2020, al igual que hizo 2012. Así se sumó a Dtoke, el único otro freestyler en haber logrado dos campeoantos en la compe más importante del año para la escena. Ahora, Tata representará al país en la próxima Internacional, a disputarse el 12/12 en República Dominicana.

Antes de la Batalla, y como no dábamos más de la manija, desde El NO preparamos un especial con data picante, análisis, material de archivo y testimonios de la host Taty Santa Ana y competidores como Roma, Sub y quien resultaría campeón, Tata. En el canal de YouTube de Página|12 todavía tenés disponible esa producción especial con Hernán Panessi, Yumber Vera Rojas y Mario Yannoulas, los periodistas que vienen cubriendo la movida en El NO desde hace más de una década.

Por otra parte, si todavía no pudiste ver las rondas de la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2020, te invitamos a repasar todos los cruces, con momentos hardcore ya desde octavos (Sub vs Klan, Stuart vs Cacha), salidas fugaces (la de Dani, la de Acru) y una final tremenda, con Tata rompiéndola como hace 8 años y Wolf prendido fuego, consolidándose como uno de los mejores de la escena. La transmisión duró más de tres horas, con Coscu y Dtoke como presentadores y Taty Santa Ana como host. ¿Tenés poco tiempo? Aunque sea mirate este compilado de rimas bravas y acotes.