Talento de exportación para el resto de mundo

La actuación de la Selección Argentina en la última Copa del Mundo, la medalla de Plata que logró en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y la transmisión de los partidos del torneo local durante el año pasado sin dudas sirvieron de vidriera al mundo para las jugadoras argentinas. Con la postergación de los certámenes locales y el fin de los contratos a mitad del 2020, se propició un escenario más que atractivo para que las futbolistas recibieran ofertas –en euros y con los gastos cubiertos– para seguir su carrera en el extranjero. Hasta ahora, once jugadoras emigraron desde equipos que integran la Primera “A” de Argentina. Los destinos: España, Italia, Noruega, Portugal, China, Brasil y Chile.

En Europa no se consigue

El traspaso de Dalila Ippolito a la Juventus de Italia fue uno de los más resonantes del año: la enganche del seleccionado nacional se convirtió en la primera argentina en disputar la Serie “A” con tan solo 18 años. El otro gran acontecimiento fue el arribo de Mariana Larroquette al Lyn de Noruega, país que respira futbol y es la cuna de una de las mejores del mundo, la delantera del Olympique de Lyon y Balón de Oro 2018, Ada Hegerberg. Lamentablemente, un caso de covid positivo en uno de los equipos hizo detener la toppserien a una fecha del final pero el equipo de Larro logró mantenerse en primera división para la próxima temporada.

La defensora cordobesa Camila Gallea tuvo poca participación la temporada 2019-2020 con San Lorenzo pero su arribo al Valadares Gaia de Portugal fue más que alentador y ya consiguió la titularidad en el equipo. De todos modos, Gallea no es extraña a emigrar para jugar competencias internacionales: la ex River ya pasó por el Junior de Colombia y el Emelec de Ecuador.

España fue, y sigue siendo, el destino preferido de las argentinas. En la Primera Iberdrola (máxima categoría de su fútbol femenino) actualmente compiten Aldana Cometti y Estefanía Banini en el Levante, Vanesa Santana en el Sporting de Huelva, Florencia Bonsegundo en el Valencia y Ruth Bravo en el Rayo Vallecano.

Además, la experimentada delantera Marianela Szymanowski pasó del Betis al Espanyol de Barcelona, club al que se incorporó en esta temporada Vanina Correa, arquera de paso por San Lorenzo y la uno de la Selección Argentina. Correa, sin embargo, acaba de sufrir una seria lesión que la tendrá varios meses alejada de las canchas.

El Reto es la segunda división ibérica, donde militan Mariela Coronel en el Villareal, Amancay Urbani en el Deportivo Alavés, Gisele Montenegro en el Juan Grande y Valentina Cámara al Femarguín.

En su segunda temporada en el exterior, Belén Potassa dejó el Albacete para mudarse al Córdoba. Dos de sus ex compañeras en UAI Urquiza, Karen Venica y Sofía Schell, también acaban de sumarse al equipo andaluz. Y hay más: Adriana Sachs y Belén Spenig arribaron al Unión Deportiva Collerense, Milagros Menéndez dejó su querido Racing para sumarse al Granada y Solana Pereyra, arquera de UAI Urquiza, pasó a defender los tres palos del Real Unión Tenerife Tacuense, haciendo de la segunda división española un torneo con alta carga de ADN argentino.

Mirando la región

Si bien Sudamérica no es uno de los destinos predilectos, Brasil posee una de las ligas más competitivas de la región, convirtiéndose en foco de atención. Hacia allí partió a comienzos de este 2020 Agustina Barroso, quien fue presentada como nueva jugadora del Palmeiras. La defensora tandilense tuvo una dura y larga temporada, disputando dos torneos a la vez: mientras sigue en carrera en el Torneo Paulista, en el torneo nacional o Brasileriao, su equipo cayó en semifinales con su clásico rival, Corinthians.

Cruzando la cordillera tenemos el arribo más reciente. Yael Oviedo, otra delantera de la Selección Argentina, dejó el Rayo Vallecano de España y fue presentada con bombos y platillos en la Universidad de Chile para disputar el torneo de Primera División, que comenzó hace tan solo un mes. La atacante mundialista sumó cuatro goles en apenas dos partidos, aunque ahora se recupera de una lesión muscular.

Epicentro de la pandemia

El segundo ciclo de Sole Jaimes en el continente asiático le deparó una temporada atípica en el epicentro de la pandemia. Para disputar una nueva temporada de la Superliga china, se organizó una burbuja para los equipos participantes. Con la camiseta del Changchun Dazhong Zhuoyue, la condecorada futbolista no solo terminó como la segunda mejor marca anotadora (14 goles), sino que resultó fundamental para que su equipo evite el descenso a la segunda categoría.

Cómo seguirlas

Lejos de permanecer estáticas, las jugadoras argentinas toman riesgos y se animan a exportar su talento, gambeteando obstáculos y persiguiendo sus sueños. Pero seguirles el paso no es tarea fácil... Primero porque no existe un canal oficial de la competición, como sí sucede con otras ligas del mundo. Aun así, muchos equipos, especialmente los del Reto, ofrecen transmisiones online oficiales por sus propias redes sociales. Muchas veces, incluso, son las mismas jugadoras las que comparten los enlaces de los partidos a través de sus cuentas de redes sociales, por lo que seguirlas y prestar atención es fundamental para no perderles pisada.

*Romina Sacher.