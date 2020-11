Intiman al Estado salteño a garantizar las clases presenciales en 2021

Más de 2.000 padres y madres de estudiantes de escuelas públicas y privadas de Salta intimaron al Estado provincial para que se garantice el dictado de clases presenciales durante el ciclo lectivo 2021. Para ello pidieron que se tomen todas las medidas necesarias bajo condiciones razonables, con los recaudos y protocolos aplicables.

Virginia Vilariño, representante del grupo de progenitores, destacó ante Salta/12 que la presentación que realizaron el 26 de octubre no obtuvo respuestas. Allí manifestaban su preocupación ante la ausencia de un plan para el retorno a la presencialidad en las aulas. La falta de respuestas motivó la intimación, dado que consideraron que "hubo un tiempo prudencial" de espera para que las autoridades del área se pronunciaran.

En la intimación expresaron que "la falta de definiciones expresas, instrumentadas formalmente", les permite considerar que se está ante una amenaza cierta al derecho a la educación. "La incertidumbre inicial, que podía justificar la restricción, ya ha dejado de serlo, y lo que acontece actualmente es una verdadera omisión institucional", según se lee en el escrito enviado el 17 de noviembre al gobernador Gustavo Sáenz.



En la primera nota, anticipándose al nuevo período escolar, solicitaron que se tomen las medidas para el inicio regular de las clases presenciales, con las adecuaciones necesarias por la emergencia sanitaria. Afirmaron que el gobernador es quien debe asegurar que se realizarán todas las gestiones y se analizarán todas las alternativas para que las clases presenciales se inicien en tiempo y forma.

"No tuvimos respuestas y no es que fue un pedido improvisado, se constituyó un expediente y lamentablemente no recibimos ninguna respuesta ni tratamiento al pedido", lamentó Vilariño. Desde que realizaron esa primera presentación, otros padres y madres se sumaron al reclamo hasta llegar a ser más de 2.000.

Ahora los padres solicitaron nuevamente saber cómo será el regreso y cuál es la situación actual en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes luego de ocho meses de dictado virtual. "Sabemos que (las clases virtuales) no han sido equitativas y por eso necesitamos saber dónde están parados los chicos para empezar a cerrar esa brecha que se hizo más grande con la pandemia", dijo Vilariño a Salta/12.

En ese sentido, manifestaron que "la vuelta a las escuelas tiene que ser una prioridad en la provincia" para no seguir dilatando algún tipo de planificación desde el gobierno provincial. Padres y madres añadieron que no ven alguna decisión que apele a la revinculación y que además considere la salud mental y emocional de los chicos y chicas.

Vilariño dijo que los establecimientos educativos cumplen un rol fundamental de contención y constituyen una base segura para el bienestar de los niños más allá de la enseñanza pedagógica.

Padres y madres expresaron que desde que empezó la pandemia y se decidió suspeder la presenciabilidad en las aulas, se vio una falta de comunicación desde el Ministerio de Educación a las familias. "Cada 15 días o un mes nos informaban que seguiríamos con el formato virtual, pero en ningún momento tuvimos una previsión durante este año. Hemos estado esperando y a ciegas siempre de un mes a otro", cuestionó.

Vilariño destacó que esperaban que alguna proyección futura se manifestara después de las vacaciones de julio, pero tampoco la hubo. En cambio, que la única medida en todos estos meses fue la suspensión de clases presenciales "y de ahí no se movieron", aún cuando la situación epidemiológica en Salta fue variando.

Pades y madres aseguraron que "no hubo evolución" con respecto a la educación como sí existió en otras actividades económicas y sociales, como la vuelta de los casinos y catamaranes. "Todos han tenido una evolución, menos educación", reiteró Vilariño. E hizo hincapié en que el conocimiento social sobre la pandemia también fue cambiando, dando paso a protocolos seguros para el desarrollo de actividades.



Inequidad expuesta

El reclamo de padres y madres recibió el respaldo de la asesora General de Incapaces, Mirta Lapad, y del Consejo Económico y Social de Salta.

Lapad requirió al ministro de Educación de Salta, Matías Cánepa, que informe cuál es el plan de acción integral para el regreso a clases progresivo, gradual y seguro en el período lectivo 2021. La asesora general mostró su preocupación por el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes y pidió medidas urgentes para los grupos más vulnerables.

“La situación sanitaria vivida durante este año obligó a implementar estrategias de educación a distancia con un alcance desigual para los niños y puso en evidencia la inequidad que ya existía en cuanto al acceso a recursos tecnológicos, conectividad y posibilidad de acompañamiento del proceso de aprendizaje desde el hogar de cada niño y adolescente de la Provincia de Salta”, sostuvo Lapad.