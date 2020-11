"Nadie está diciendo que la ministra es nazi"

Nora Veiras y Victoria Ginzberg, directora y vicedirectora de Página/12, respondieron a los ataques de Mauricio Macri y algunos dirigentes de Juntos por el Cambio por la nota de tapa del último domingo en la que este diario relata la historia del colegio alemán de Bariloche Primo Capraro, en el que estudió la ministra Soledad Acuña en los años en que la escuela era liderada por el criminal de guerra Erich Priebke.



Sin desmentir nada de lo publicado, el ex presidente atacó a este diario en las redes sociales, en un intento por aplacar el escándalo generado por las expresiones de la ministra porteña Soledad Acuña contra los docentes.

"Vergonzoso. Esta tapa y esta historia no tienen nada que ver con el periodismo y dañan a la democracia. Mi solidaridad y apoyo a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña", fue el tuit con el que Mauricio Macri criticó a Página/12 este domingo.



"Me parece que es un tema informativamente atractivo, llamativo, que la ministra de Educación de la principal jurisdicción capital de Argentina se haya formado en un colegio donde la comisión directiva haya estado presidida por el criminal de guerra Priebke", explicó Nora Veiras en declaraciones a Radio con Vos.

“Cómo era el colegio alemán de Bariloche Primo Capraro donde se formó la ministra de educación porteña que estigmatizó a los maestros y maestras como ‘pobres, viejos, militantes y fracasados'. Esa escuela estuvo liderada por el ex criminal de guerra nazi Erich Priebke durante todo el paso de Soledad Acuña por la institución”, decía la bajada de la nota de Página/12, que Veiras leyó al aire.



En esa publicación, agregó, se reconstruye la historia de la escuela. "Esto no implica sacar, como lo dice la nota claramente, una deducción lineal y asociar a la ministra con una formación nazi. Lo que sí (dice la nota) es que (Acuña) estudió en un colegio que dirigía un nazi. Esto es lo que dice la nota, nada más y nada menos", sostuvo.

Que estén las fotos de Acuña y Priebke en tapa, opinó en el mismo sentido Victoria Ginzberg, "no significa que estemos equiparando a uno con el otro. Hemos puesto a Cristina con Macri en una tapa, o a Guzman con Kristalina Georgieva en otra, porque eran los protagonistas de la noticia. Se puso a los que protagonizaban la historia. No me parece que de eso se desprenda una equiparación", señaló Ginzberg a radio Metro.



La historia del colegio "nos parecía interesante de contar y relevante. Obviamente supimos que ella había ido a esa escuela a raíz de que fue noticia por lo que dijo de los docentes; es una historia colateral que surge a raíz de las declaraciones de Acuña y me parece que eso es lo importante, seguir hablando de lo que dijo la ministra", añadió Ginzberg.



"Nos sorprendieron un poco las interpretaciones que se hicieron de la nota donde hablaban de ataque y violencia contra la ministra. La verdad que no nos parece que se desprenda eso de la nota", consideró. Y aclaró: la publicación "no dice para nada que la ministra sea nazi. De hecho, la nota dice que no se puede hacer una asociación directa entre que la ministra haya ido a esa escuela y tenga un pensamiento nazi, ni nada eso. La nota cuenta la historia del colegio al que fue la ministra y que, la verdad, es una historia llamativa. Me parece que periodísticamente es relevante, que es un colegio que estuvo liderado por Erich Priebke".

Respecto a las repercusiones que tuvo en la dirigencia del PRO, Veiras consideró que se trata de "algo que saben hacer muy bien hacer: ‘no hay mejor defensa que un buen ataque’. Entonces toman esa asociación que ellos interpretan linealmente para descalificar al diario".

De esta manera, se corre el eje de lo "realmente preocupante", que "son los dichos de la ministra sobre el recurso humano que forma a las generaciones de argentinos, es decir, los docentes. Me parece que esa descalificación que apunta a la autoestima del docente es realmente grave desde la cabeza de un sistema educativo. Y ése es para mi el debate central", remarcó.

Para Veiras, la lectura que se hizo de la tapa es una cuestión de interpretación. "Yo puedo aceptar tu interpretación, yo tengo mi interpretación", le dijo al periodista Ernesto Tenembaum, de Radio con Vos. Y cuestionó: "¿No te resulta llamativo que una ministra que hace alusión al adoctrinamiento para descalificar a los docentes haya estudiado en una escuela -creo que única en el mundo- donde un SS presidió la comisión directiva, seleccionaba a los docentes en una escuela donde se festejaba el cumpleaños de Hitler?"

"Nadie está diciendo que la ministra es nazi. Ahora, todos tenemos nuestra trayectoria, lo que hacemos con esa trayectoria depende de cada uno", aclaró.

"Lo que sí creo que es que la ministra tiene una visión de que aquellos que no concuerdan con su visión son izquierdistas sobreideologizados. Esto lo dice la ministra. ¿Esto implica un pensamiento nazi? De ninguna manera. Es un pensamiento de derecha. Ahora, estudió en un colegio donde la comisión directiva del colegio la presidía un SS: es un dato llamativo, te puede gustar o no te puede gustar", insistió.

Lo que es realmente grave, puntualizó, es lo que "dijo la ministra de educación. Y más grave me parece que salga todo el PRO a bancar esa concepción sobre los docentes a los cuales tiene que formar el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo grave: alguien que proponga la delación como criterio para no adoctrinamiento, supuestamente, me parece gravísimo".

"Que salga Macri a decir ‘esta historia y esta tapa no tienen nada que ver con el periodismo y daña la democracia’, la verdad, me parece una falta de respeto intelectual", concluyó.



Qué dice la nota que molestó al PRO

Después de que la ministra de Educación porteña desatara una verdadera tormenta con sus agravios a los docentes, a quienes llamó “pobres, viejos, militantes y fracasados”, salió a la luz la historia de su formación académica. Muchos resaltaron que nunca estuvo al frente de un curso y, en ese marco, se conoció que estudió en el colegio privado Primo Capraro de Bariloche.

En la historia de esa institución privada se centró la nota de Página/12. Su nombre es conocido mundialmente porque tuvo durante muchos años, entre ellos los que Acuña pasó por sus aulas, la orientación de Erich Priebke, un criminal de guerra nazi que se refugió en Bariloche después del fin de la Segunda Guerra Mundial. La comunidad alemana de la ciudad lo acogió y le confió la presidencia de la Asociación que rige los destinos de ese colegio.

No hay ningún secreto en lo publicado por Página/12. El relato de los hechos es tomado de fuentes identificadas y calificadas y tanto el diario como los especialistas se preocupan por explicitar que haber pasado por esa escuela no convierte a Soledad Acuña ni a ninguno de sus ex alumnos en nazis.

El documentalista Carlos Echeverría, director de una película sobre el paso de Priebke por Bariloche, señala en la nota publicada el domingo que “me parece un poco forzado relacionar las barbaridades que dijo con su formación, porque conozco a muchos egresados del colegio y ninguno tiene los prejuicios que ella tiene”.

El guionista Santiago Varela completa: “No todos lo que se recibieron ahí siguieron esa línea, pero los que decidieron seguirla tienen una buena base”.