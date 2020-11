El gobierno de Merkel establece una cuota femenina en los directorios de las empresas

Alemania está lista para implementar un esquema más igualitario que obliga a las empresas que cotizan en Bolsa de valores a tener al menos una mujer en sus directorios. La coalición de Gobierno, formada por los conservadores de la canciller Angela Merkel y los socialdemócratas, acordó una cuota vinculante de presencia de mujeres en las juntas directivas en general.

Según el acuerdo, cuando en el futuro se efectúen nuevos nombramientos en las juntas directivas de las empresas que cotizan en Bolsa y cuya junta esté formada por más de tres miembros, uno de ellos deberá ser una mujer. Franziska Giffey, ministra de la Familia y de la Mujer, dijo que el pacto marca un "avance histórico" y que la nación está "dando ejemplo para una sociedad moderna y sostenible".

Según el nuevo esquema, los consejos de supervisión de las empresas en las que el gobierno federal tiene una participación mayoritaria se verán obligados a garantizar que al menos el 30 por ciento de los miembros de las juntas directivas sean mujeres.

Wanda Wyporska, directora ejecutiva de The Equality Trust, una organización benéfica del Reino Unido que se esfuerza por frenar la desigualdad económica y social, le dijo al diario The Independent: “Alemania ha liderado el camino con los trabajadores en las juntas directivas y damos la bienvenida a este nuevo paso para garantizar que los equipos ejecutivos ya no puedan excluir a las mujeres de lugares de poder".

“Al mismo tiempo, nos preocupa que el gobierno del Reino Unido haya suspendido este año los informes sobre la brecha salarial y de bonificación por género y les pedimos que los restablezcan”, sostuvo The Equality Trust.

Un estudio publicado por la organización benéfica la semana pasada encontró que las cadenas de tiendas del Reino Unido están dando a los empleados hombres bonificaciones mayores que a las trabajadoras. Los investigadores también encontraron que se habían logrado escasos avances en la mejora de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Además, las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores más afectados por pandemia, como hotelería, comercio minorista y turismo, y un estudio de la Universidad de Exeter encontró que las mujeres tenían casi el doble de probabilidades que los hombres de haber perdido su trabajo durante la primera ola del virus.