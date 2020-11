El millón de vacunas

La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, dio ayer algunas pistas sobre cómo será el operativo de vacunación contra el coronavirus. Por las características de logística y temperatura de conservación que necesitan, la funcionaria consideró que la primera que se aplicará en Santa Fe será la Sputnik V, producida en Rusia, posiblemente en enero, y la de Oxford en marzo. "Se está trabajando en la logística para repartirla en las cinco regiones, Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista, y desde allí ir distribuyéndolas a través de cámaras especiales que estamos adquiriendo", dijo la ministra. El personal del sistema de salud, seguridad, trabajadores esenciales, mayores de 60 y personas de 18 a 59 con comorbilidades serán los primeros en recibir la vacuna. "Necesitamos más de un millón de vacunas", precisó Martorano, quien por otra parte reiteró que no será obligatoria: "La gente va a poder decidir, es un tema de salud pública, y en lo que hay trabajar es en no tener miedo”, señaló la ministra.

Luego de participar de una recorrida en Nuevo Alberdi junto a su par de Desarrollo Social, Danilo Capitani, en el marco del Plan Incluir, la ministra Martorano adelantó ayer cómo será el operativo de vacunación en Santa Fe, teniendo en cuenta las características de las tres vacunas preadquiridas por el gobierno nacional. Aunque aclaró que todavía no sabe exactamente "cuántas van a llegar, ni cuándo ni cuáles, lo que genera una complicación", la funcionaria se refirió en primer término a la que está produciendo la empresa Pfizer. "Tiene menos de 80 grados, y por lo que hemos hablado mayoritariamente va a quedar en la ciudad de Buenos Aires por la gran logística que requiere", señaló.

"La primera que va a llegar en principio es la Sputnik V, la rusa, que requiere menos de 20 grados, mientras que la de Astra-Zeneca, la de Oxford, que necesita trasladarse entre 8 y 9 grados, que llegaría recién en marzo", completó Martorano, para luego adelantar que están trabajando con los representantes de las cámaras de refrigeración en Santa Fe, con quienes mantuvo una reunión el pasado viernes, a partir de la coordinación del Ministerio de Producción a través de la Secretaría de Industria. "Han mostrado una predisposición absoluta y un gran acompañamiento para generar la logística para traer la vacuna y repartirla en las cinco regiones", valoró la ministra.

Martorano dijo que "en primer lugar las vacunas van para el sistema de salud, seguridad, trabajadores esenciales, mayores de 60 y vulnerables de 18 a 59, necesitamos más de un millón de vacunas". En ese sentido, dijo que será "una vacunación masiva, mucha gente en poco tiempo, eso es lo complicado más allá del tema de la temperatura que ya lo tenemos encaminado". Y aclaró que no será obligatoria. "Hay que trabajar en no tener miedo, va a cumplir con los requisitos pertinentes", tranquilizó la ministra.

Consultada sobre el descenso de casos en la provincia, Martorano pidió no relajar los cuidados. "No quiere decir que esto pasó, no sabríamos hacer lectura de lo que está pasando en Europa", advirtió la ministra. "Si van viendo las barras, hubo un pico que fue para el 20 de octubre, más de 3.000 casos, luego empezó a descender y hoy se sostiene. Igual va a bajar un poco en la zona sur, un poco más de lo que es Santa Fe con respecto a la ocupación de camas. Pero hay que redoblar esfuerzos porque hay que cuidar lo que se logró. Si no, volvemos nuevamente para atrás, es una pandemia", indicó.

En el reporte epidemiológico brindado ayer por el Ministerio de Salud, en Rosario se registraron 329 nuevos casos de coronavirus, uno informado en otra jurisdicción. En tanto, la ocupación de camas críticas en el sector público se encuentra en un 73 por ciento y en un 69 por ciento en el privado, manteniendo la tendencia de los últimos días. En la provincia se confirmaron 1.189 nuevos casos y se informaron 31 fallecidos, de los cuales 12 tienen residencia en Rosario.

Funcionarias. El Ministerio de Salud provincial informó ayer que la secretaria de Estado de Igualdad y Género, Celia Arena, recibió el alta hospitalaria del efector José María Cullen, y continuará con su recuperación ambulatoria teniendo un seguimiento diario por parte del equipo de salud. Por su parte, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat provincial, Silvina Frana, continúa el curso de su internación estable, en sala general del efector, respondiendo favorablemente a los tratamientos indicados por los profesionales de la salud.