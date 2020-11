JORNADA SOBRE MUSEOS, HISTORIA Y MEMORIA

La jornada “Museos, Historia y Memoria. Aportes y reflexiones” se celebrará el 9 de diciembre, en forma virtual, organizada por Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa (IEHSOLP) y el Instituto de Estudios Sociohistóricos (IESH) de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). El encuentro, que será coordinado por María Silvia Di Liscia, contará con las conferencias de Gabriel Di Meglio, director del Museo Histórico Nacional; Marisa González de Oleaga, profesora titular del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España; y Gabriel Miremont, asesor, curador y director de museos. Los objetivos de la jornada están enfocados en debatir sobre las estrategias de las exhibiciones museales en diversos espacios, así como diversos aportes teóricos; compartir e intercambiar elementos y resultados de investigación; y diseñar una agenda de trabajo futura entre las instituciones participantes y los asistentes para la realización de narrativas museales para La Pampa.

CONVOCAN A ADULTOS MAYORES A CONTAR HISTORIAS

Bajo el nombre "Abuelario, más que historias destacadas", la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) convoca a adultos mayores a compartir anécdotas de sus vidas en las redes sociales para fomentar el diálogo y construir una sociedad con memoria. Organizada por el Departamento de Actividades Socioculturales y Extracurriculares dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNLaM, la iniciativa abre un espacio de acompañamiento e intercambio de historias con la premisa de recuperar el valor de la palabra de las personas mayores. Quienes deseen participar deberán elegir una anécdota para compartir a través de un audio (puede ser de WhatsApp) con una duración máxima de cuatro minutos. Luego, tendrán que enviar la grabación con una foto al correo electrónico [email protected].

AVANZAN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA UBA

La Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Ministerio de Obras Públicas evaluarán proyectos de infraestructura que contemplan la realización de obras en las facultades de Medicina, Psicología, Farmacia, Filosofía y Letras, Ciencias Económicas, Agronomía, Ingeniería y Derecho, como también en Ciudad Universitaria, el Hospital de Clínicas, el Instituto Lanari y el Centro Cultural Ricardo Rojas. En una primera etapa, se trabajará en el estudio y evaluación de la factibilidad técnica de ejecución y financiamiento de los proyectos de infraestructura. El ministerio llevará a cabo el diseño, la evaluación de viabilidad técnica-institucional de las edificaciones y financiará la construcción de los espacios, mientras que la UBA se compromete a tramitar y obtener los permisos y aprobaciones legalmente exigibles, que permita el emplazamiento y llevar adelante la normal ejecución de los trabajos.

FINANCIAN INICIATIVAS PARA CONSERVAR EL PATRIMONIO NATURAL DE SANTA FE

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) conformó con otras entidades un fondo económico especial de 405 mil pesos para financiar proyectos que plantean la conservación del patrimonio natural de la provincia de Santa Fe. Tras evaluar 14 iniciativas, la UNL, el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático santafesino, la Fundación Hábitat y Desarrollo y Sancor Seguros seleccionaron a cuatro para brindarles apoyo. El proyecto de puesta en valor de la biodiversidad de la Reserva de Usos Múltiples “Doña Sofía” como aula interpretativa dentro de los humedales recibió 150 mil pesos. A “Puesto El Mesías” se le asignaron 102 mil pesos para trabajar en un predio con potencial incorporación al sistema provincial de áreas protegidas y de relevancia para la divulgación y conservación de la naturaleza. Una iniciativa vinculada a la diversidad y conservación de murciélagos en Jaaukanigás -humedal y sitio Ramsar ubicado sobre el río Paraná en el departamento General Obligado- recibió 100 mil pesos. Y para un trabajo sobre las aves como indicadores del estado de conservación de los bosques del Chaco Húmedo santafesino se destinaron 53 mil pesos.

PREMIOS PARA ALUMNOS DE ESCUELAS DE LA UNCUYO

La estudiante Ana Valentina Alarcón Arreghini, del Colegio Universitario Central (CUC), obtuvo el tercer premio en el nivel 1 de la instancia nacional de la 30° Olimpíada Argentina de Física (OAF), realizada en forma online. Por su parte, Brian León, del Departamento de Aplicación Docente (DAD), salió segundo en el certamen de cuentos. “Como era mi último año y pensando que los conceptos me iban a servir para el preuniversitario al que fuera a aplicar y para la vida, en general, decidí participar. No tanto para la competencia ni para ganar, porque no tenía expectativas de llegar a ninguno de los premios, sino para aprender más sobre Física y sobre todo lo que me enseñaron”, sostuvo Alarcón Arreghini. “Para mí escribir significa liberar emociones. Es una pasión, algo hermoso que se disfruta toda la vida", reflexionó León, que ya había participado en olimpíadas de historia, geografía, matemática, literatura y física.

COMIENZA TALLER SOBRE CULTURAS ANDINAS

La docente Tayta Carmelo Sardinas Ullpu dictará a partir de este jueves el taller online de tres encuentros “Historia, cosmovisión y manifestaciones culturales andinas”, organizado por el Área de Extensión Universitaria de Folklore de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). El taller está destinado a toda persona interesada en la cultura de los pueblos originarios, en particular la cultura andina. El primer encuentro, este jueves, de 12 a 14, estará centrado en “Aspectos generales de la territorialidad, cultura, cosmovisión y lengua qheshwa”; el segundo, el viernes 27, “Proceso histórico de conquista, resistencia y descolonización”; y el último, el sábado 28, “Calendario lunisolar andino qheshwa y su implicancia en las manifestaciones culturales y la ejecución de ritmos e instrumentos musicales autóctonos”. Sardinas Ullpu pertenece a la Antigua Nación Wisijsa, actual Comunidad Jatun Ayllu T’urupalqa, de la provincia Norchichas (Potosí), del Estado Plurinacional de Bolivia. Vive hace cincuenta y cuatro años en Argentina y se ha dedicado a revalorizar, defender y promover la cultura y espiritualidad qheshwa en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Para más información, escribir al correo electrónico [email protected]