Afirmaron que los casos de salmonelosis no se relacionan con el agua

El ministro de Salud de la provincia, Juan José Esteban, acompañado por la directora general de Coordinación de Epidemiología, Analía Acevedo, mantuvo ayer un encuentro con el director de Aguas del Norte, Miguel Ortiz, el gerente de Servicios, Javier Jurado, y Marina Hoyos, representante del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP). Durante esta reunión se hizo un repaso de la situación epidemiológica provincial con respecto a la bacteria salmonella, fundamentalmente en el área capitalina y metropolitana, y se coordinó el trabajo para analizar la calidad del agua que pueda relacionarse con casos de infección.

“Fue una reunión importante. Es necesario trabajar en forma conjunta con otras instituciones en temas de salud como las infecciones por salmonella, que en esta época se incrementan”, dijo Esteban y explicó que “el Ministerio informará de manera inmediata la aparición de casos de salmonelosis y su localización, para que Aguas del Norte, a través de su laboratorio de bacteriología, analice las fuentes de provisión de agua y determine si allí puede haber contaminación”.

Jurado, por su parte, indicó que en Salta Capital hay entre 150 y 160 pozos de agua. “En función de los lugares donde se presenten los casos, se pondrá énfasis en el estudio bacteriológico de las fuentes de agua”, afirmó al sostener que “no siempre el agua es el motivo de la enfermedad, hasta ahora, los casos que se presentaron no están relacionados con la contaminación del agua”. Apuntó a la necesidad de limpiar tanques y cisternas domiciliarios. “El agua llega clorada, segura, por la red hasta el ingreso al domicilio, pero si los tanques internos no están en condiciones de higiene pueden ser importantes focos de contaminación”, añadió.

Acevedo indicó que “siempre se trabaja en conjunto, esta reunión es para ajustar algunas cuestiones de coordinación y mejorar los tiempos de respuesta, vamos a tener comunicación fluida, tanto con Aguas del Norte como con el Ente Regulador”.

Desde la Municipalidad de Salta se informó que con el fin de articular medidas preventivas por el incremento de casos de salmonella en la ciudad, la Mesa de Gestión Interdisciplinaria integrada por la Municipalidad de Salta y otros organismos estatales, se reunirá mañana vía zoom desde las 9. Mientras, se reforzarán los controles sanitarios en la vía pública y locales comerciales para garantizar a los vecinos el acceso seguro e higiénico a productos alimenticios. En caso de ser necesario, se efectúan los protocolos de intervención y prevención.

La salmonelosis es una enfermedad diarreica causada por la salmonella. La infección se da cuando las personas entran en contacto con las heces de animales o humanos infectados. Los síntomas de la enfermedad son dolor abdominal, fiebre, diarrea y vómito. En el caso de los mayores, si bien la situación es complicada, se logra sobrellevar de mejor manera, mientras que en los niños se debe tener un mayor cuidado para evitar la deshidratación.

81 casos nuevos de Covid 19

El Ministerio de Salud notificó ayer 81 casos nuevos de covid-19. Con esta cantidad, en la provincia suman 20.736 los contagios confirmados, de los cuales ya se han recuperado 18.158, lo que representa el 88 por ciento. Hay 98 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 35 con asistencia respiratoria mecánica. En cuanto a la cantidad de decesos (cifra que lleva además la carga retardada de fallecimientos anteriores), son 966 las personas fallecidas.

El departamento Capital acumuló 38 de los casos notificados ayer, para llegar a los 10.099. En los departamentos que lo rodean, solo Chicoana y Rosario de Lerma acumularon un solo caso en cada lugar, para sumar 294 y 847, respectivamente.

En los Valles Calchaquíes y la Puna, Cafayate fue el único que concentró casos al sumar 18 nuevos a su estadística que quedó en 375.

En la zona sur, en tanto, Anta tiene un total de 525 tras registrar 3 positivos nuevos, y Rosario de la Frontera, con 2 ya suma 189 casos.

En la zona norte, San Martín notificó 7 casos nuevos para sumar 2.039, Santa Victoria informó 6 casos para acumular 45, e Iruya, con 5, ya cuenta con 92 contagios. Por primera vez desde su primer positivo detectado, en agosto, Orán no registró ninguno ayer.