Faltan nueve días para la oficialización de alianzas ante la Junta Electoral y el frente opositor que arman La Libertad Avanza y el PRO para enfrentar al peronismo toma fuerza en la Provincia. Tras una serie de reuniones de los líderes de ambos partidos, ahora la tarea queda a manos de los lugartenientes amarillos y violetas.

Tras un último encuentro entre el titular de LLA bonaerense, Sebastián Pareja y el jefe de los amarillos, Cristian Ritondo, sus hombres de confianza formaron una mesa de negociación que empezó a funcionar este lunes.

En las oficinas de Pareja y por algo más de dos horas se reunieron los armadores libertarios de la Tercera y Octava, Juanes Osaba; el de la Cuarta, Gonzalo Cabezas y uno de los designados por la Primera, Luciano Olivera. Por el lado del PRO estuvieron el jefe de bloque en Diputados, Matías Ranzini; el vice del bloque y hombre alineado a Diego Santilli, Agustín Forchieri y el vice de bloque del Senado y ladero del intendente Guillermo Montenegro, el marplatense Alejandro Rabinovich.

Según pudo conocer Buenos Aires/12 por parte de los participantes se trató de “una buena reunión”, en la que “se avanzó” sobre mayores detalles en los 119 distritos bonaerenses donde ninguno de los dos partidos cuenta con intendente.

En tanto el PRO todavía dirime diferencias internas y tiene a los intendentes referenciados con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en dudas sobre cerrar un acuerdo, el tridente de Ritondo se sentó a la mesa para demostrar que ya se está discutiendo lo más fino con los nuevos socios. “Seguimos en camino para un acuerdo que abarque toda la Provincia”, dijo un amarillo a la salida del encuentro.

En concreto, el encuentro no solo sirvió como mensaje interno, sino también operativo. Entre los seis hicieron un punteo sección por sección y distrito por distrito en donde no gobiernan para identificar fortalezas y debilidades. ¿Y cómo se va a definir en los 13 a cargo del PRO y los 3 de La Libertad Avanza? Ahí sí volverán Ritondo y Pareja a verse las caras.

Desde el espacio violeta, en tanto, valoraron que entre los seis se pudo avanzar en evaluar dónde hay -y dónde no- buen diálogo entre los referentes de cada espacio, como así también en los criterios a considerar a la hora de seleccionar a los candidatos para esas listas, como las opiniones públicas hacia el presidente Javier Milei, los apoyos o las críticas a las medidas del Gobierno nacional.

Pocas semanas atrás, un importante armador del conurbano dijo a este medio que, el intendente amarillo que se pliegue al acuerdo “tiene que sumarse al programa” y “no venir a imponer”. A la vez, sumó que “todo intendente que venga tiene que estar dispuesto a apoyar el rumbo económico. El concepto es claro: vos estás viniendo".

“Vamos a ganar todas las secciones menos la Tercera”, dicen los libertarios dejando traslucir el nivel de confianza que manejan luego del triunfo en la Ciudad de Buenos Aires y de haberse posicionado en segundo o tercer lugar en las provincias que ya tuvieron elecciones. "No pasa nada" dicen cuando se les pregunta por los Passaglia o con Guillermo Britos en la Cuarta. No los cuentan como propios pero entienden que sus armados no harán mucho más que ruido por fuera del pago chico, es decir, San Nicolás y Chivilcoy.

Entre los amarillos, los más reacios son, como ya señaló este medio, los alcaldes cercanos a Mauricio Macri. Se trata de Soledad Martínez de Vicente López, Pablo Petrecca, de Junín y María José Gentile de Nueve de Julio.

Ninguno de ellos descarta ir con un espacio propio en su ciudad y sección. Dicen desde esos municipios que si no se les garantiza el poder de la lapicera, no les sirve el acuerdo y que las negociaciones están “planchadas”.

Los popes del PRO bonaerense entienden que ahora será momento de poder torcer el brazo del poderío que ostentó Jorge Macri en los armados bonaerenses, que le dejaron buenos lugares en la Legislatura. "¿Cómo puede ser que Mar del Plata tenga menos legisladores que Pergamino y Junín?", se preguntaron en la mesa chica del partido.

“Hay momentos en los que hay que pagar las consecuencias”, evalúan en el PRO en referencia al exintendente de Vicente López, que en épocas del poderío de Cambiemos llevaba la jefatura de los intendentes amarillos.