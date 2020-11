Se arrepintieron de dar a su bebé

Fiscalía investiga un caso de intento de supresión de identidad, en el que dos parejas serán imputadas por un supuesto "acuerdo" para anotar en el Registro Civil a un bebé con datos de una de las personas que no era su progenitor. Las dos parejas quedaron demoradas en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno y se intenta corroborar si una suma secuestrada de 40 mil pesos tuvo que ver con el presunto delito. Al tiempo que las personas involucradas quedaron en libertad por falta de antecedentes, se dio intervención a la Secretaría de Niñez para el resguardo del bebé de diez días, que por ahora está a cargo de una familiar de la madre. La subsecretaria de Niñez, Alejandra Fedele, dijo en Canal 3 que la madre biológica manifestó problemas económicos pero indicó que luego "se arrepintió y dio aviso al personal policial". Desde la Fiscalía aclararon que "no era una venta, sino una supresión de identidad por la que serán imputados. La madre dijo que habían acordado anotar al niño como hijo biológico del hombre que no era su padre; pero hay que tener en cuenta el contexto de vulnerabilidad de la familia y otras cuestiones que serán evaluadas por el fiscal", expresaron.

Al principio, la causa fue enviada a la Justicia Federal, por el tipo de delito, pero al ser en grado de tentativa quedó en el Ministerio Público de la Acusación provincial. "El miércoles pasado, en horas de la tarde, la Unidad de Flagrancia en turno fue advertida de un hecho ocurrido en la terminal de colectivos. Personal policial manifestó que una pareja, oriunda de la localidad de Venado Tuerto junto con otra de Rosario, se habrían encontrado con la intención de anotar en el Registro Civil a un bebé de 10 días, como hijo biológico del hombre de la pareja oriunda de Venado Tuerto", informaron desde el MPA. Además, indicaron que "aparentemente por esta acción habría un aporte de dinero para los padres biológicos", aunque aseguraron no tener una suma corroborada.

Ante esa situación, ambas parejas fueron demoradas por el delito de supresión de identidad en grado de tentativa, que según indicaron desde Fiscalía tiene una pena en expectativa de 6 meses a 3 años de prisión. Al no contar con antecedentes, quedaron en libertad pero se les harán imputaciones en los próximos días. También serán peritados teléfonos celulares.

Al mismo tiempo, el fiscal en turno dio intervención a la Secretaría de Niñez y a la Justicia de Familia para evaluar el resguardo del niño, que permanece con una familiar de la madre biológica. "Se trata de una mujer con varios hijos que iba a hacer esto con su pareja pero que se arrepiente y va al destacamento a contar lo sucedido", dijo. "El fiscal ordenó demorarlos y nos dio intervención. Ella contó la historia, que tenían una mala situación económica, que pensaba que no se iba a poder hacer cargo de un bebé más; pero se arrepintió. Además, hay familiares de ella que quieren hacerse cargo del niño y es un proceso que estamos trabajando para ver qué anclaje le damos", señaló la funcionaria ante la cámara de televisión.

Además, sobre los procesos de adopción, dijo que "cuando empezamos a hablar con el Ruaga (Registro de Aspirantes a Guardas Adoptivas) había gente inscripta hace ocho o diez años. Ahora hay un trabajo de entrevistar y se está agilizando, pero falta, porque muchas veces en el Poder Judicial se presentan juicios de oposición y hay cosas para trabajar. Hay veces que tenemos chicos institucionalizados cuatro o cinco años por estos temas judiciales", dijo.