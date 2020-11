El Senado debate los cambios en el Ministerio Público Fiscal

En el inicio de la sesión especial en la que se busca modificar la Ley del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el senador Oscar Parrilli defendió el proyecto oficial que propone cambiar el número con el cual se elije al jefe de los fiscales y señaló que la falta de consenso se debe a que la oposición no quiere remover al procurador interino, Eduardo Casal, porque "sirve a sus intereses".

De acuerdo al legislador del Frente de Todos, las diferencias en el Congreso no se basan en "Rafecas sí o Rafecas no" sino que se trata de "Casal sí o Casal no". "Hay muchos que quieren que siga el procurador interino porque le sirve a sus intereses. Presionable y con todas las atrocidades que está haciendo", agregó Parrilli.

El senador aseguró que la oposición acusa al Gobierno nacional "de hacer las cosas que hicieron ellos, como intentar manipular a la justicia" y destacó que el oficialismo pretende "dar certezas y seguridades".



"Los que se ajusten a la ley no van a ser perseguidos, ni va a haber espionaje político como hubo a opositores y a sus mismos compañeros de ruta", señaló Parrilli en referencia a las denuncias espionaje ilegal sobre dirigentes políticos y sociales durante el gobierno de Mauricio Macri.



El senador neuquino remarcó que el Gobierno nacional propuso como nuevo procurador al juez federal Daniel Rafecas y advirtió que la oposición se niega a acompañar la postulación "porque quieren que siga Casal". "Les sirve y, además, impidió que comience la implementación del nuevo Código Procesal Penal", sentenció.



La sesión en el Senado

Esta tarde, la Cámara de Senadores inició el debate, en sesión especial, de la iniciativa que tiene como objetivo reformar la ley orgánica del Ministerio Público y, a través de ella, la forma de elección y el tiempo de mandato del procurador general de la Nación.



La discusión en el recinto comenzó pasadas las cuatro y media de la tarde y, se estima, durará unas cinco horas.



El dictamen de mayoría, que la bancada del Frente de Todos se propone aprobar, fue firmado en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales el viernes de la semana pasada, luego de que se unificaran tres propuestas en un dictamen de mayoría. El interbloque de Juntos por el Cambio ya anticipó su rechazo a este proyecto.



El texto propone que el mandato del titular de la Procuración General de la Nación deje de ser vitalicio y dure cinco años con posibilidad de una única reelección, y que la elección no se decida en un año electoral.



Además, prevé que la forma de elección se realice con mayoría absoluta -37 votos, la mitad de los miembros del cuerpo-, en lugar del requisito de los dos tercios de los presentes en el recinto que rige actualmente.