Amsafe le dijo no a la actividad presencial

El plenario de delegados de Amsafe y la Comisión Directiva resolvieron ayer por unanimidad el quite de débito laboral que consiste en no realizar actividades presenciales con alumnos/as y se continúa con las actividades escolares a distancia, atención de comedor y copa de leche.

Amsafe explicó que "el derecho a la educación se garantiza comenzado por cuidar la salud y la vida de los/as que enseñan y aprenden; que no están dadas las condiciones epidemiológicas ni sanitarias ya que sigue habiendo circulación comunitaria de covid-19; qu el Ministerio autoriza la actividad presencial pero no los elementos de seguridad necesarios; no fueron analizadas las situaciones de las localidades; no están garantizadas las condiciones básicas de infraestructura escolar; no está garantizado el transporte ni las licencias con reemplazantes para los/as trabajadores pertenecientes a los grupos de riesgo o con niños/as a cargo.

Por lo tanto Amsafe reclamo el pago inmediato de Comedor, Copa de Leche y Gastos de Funcionamiento; defender legal y gremialmente a supervisores, directivos y docentes; no volver a la presencialidad hasta tanto no estén dadas las condiciones sanitarias, edilicias y de trabajo; exigir la urgente convocatoria a paritaria docente para discutir salario y condiciones de trabajo.

"Desde el inicio del aislamiento preventivo las y los trabajadores de la educación sostuvimos el vínculo con los y las alumnos/as y la comunidad, buscando distintas estrategias, con la sobrecarga laboral que ello implica. También estuvimos de manera presencial en los comedores, copa de leche y acercando materiales impresos, entre otras cosas", dice el comunicado del sindicato docente.

"Esta situación tan compleja puso en valor el rol del docente en esta escuela pública que jamás cerró porque llevó alimento y contención y siguió enseñando. Un docente siempre presente, por convicción y compromiso".