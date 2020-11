Se abrió un poco más el corralito pandémico

El gobernador Omar Perotti autorizó ayer a través de varios decretos nuevas habilitaciones en las localidades de los departamentos Rosario, Caseros, Constitución, General López, San Lorenzo, La Capital, Castellanos y Las Colonias. Desde hoy estará autorizada la práctica de fútbol 5, y a partir del martes podrán abrir los jardines maternales y se habilita la actividad teatral y música en vivo con concurrencia de personas. También ese día quedan autorizadas las competencias de autos y motos, pero en ambos casos sin espectadores. Además se establece la extensión del horario de atención de comercios hasta las 21 en negocios mayoristas y minoristas de rubros no esenciales, mientras que bares, restaurantes y heladerías están autorizados a extender el cierre, viernes y sábados, hasta la 1.30. En tanto, la restricción de la circulación será entre las 00.30 y 6, de domingos a jueves, y entre la 1.30 y 6 viernes y sábados. Como adelantó Rosario/12, las piletas y colonias de vacaciones quedarán habilitadas a partir del próximo 5 de diciembre. Por otra parte, y después de la exitosa prueba piloto realizada el pasado fin de semana, desde el municipio confirmaron que continúan autorizadas las playas públicas y de los clubes de la costa.

Con estrictos protocolos, el gobierno provincial avanzó ayer con la habilitación de actividades que no estaban autorizadas desde el inicio de la pandemia. La situación epidemiológica en los departamentos que habían pasado a una etapa de mayores restricciones continúa estable, tanto en cantidad de contagios como en ocupación de camas críticas, posibilitando un nuevo panorama de flexibilizaciones que el gobernador Perotti materializó a través de una serie de decretos publicados ayer.

Los jardines maternales de gestión privada podrán abrir con la previa autorización de las autoridades locales, y en el horario de 7 a 19. El decreto establece un factor de ocupación que no supere el 50 por ciento, y organizando grupos reducidos estables de participantes que funcionen como burbujas sociales en las actividades que se realicen, evitando la interacción con otros grupos. Otro de los puntos salientes es que no se autoriza el uso del transporte público para asistir o retirarse, mientras que el servicio de transporte particular deberá adecuarse a los protocolos establecidos.

La autorización del fútbol 5 establece el horario de 7 a 22, con turnos previos, sin espectadores, competencias y torneos. El decreto señala que no se podrán realizar reuniones previas o posteriores a la práctica, pero estará autorizado el funcionamiento de bufetes y similares con el protocolo vigente para bares y restaurantes, previa habilitación municipal. Tampoco se habilitarán los espacios de uso común, vestuarios ni otras instalaciones interiores, sólo estarán habilitados los baños exteriores. Se deberá llevar un registro diario de los asistentes en los distintos horarios,

La actividad del comercio mayorista y minorista de venta de mercaderías de rubros no esenciales, con atención al público en los locales, podrá realizarse en los horarios que establezcan las autoridades municipales y comunales, el que no podrá extenderse más allá de las 21. Pero se extiende hasta la 1.30 el horario en que pueden permanecer abiertos los locales gastronómicos (bares, restaurantes, heladerías, y otros, con y sin concurrencia de comensales, incluyendo las actividades de envíos domicilio), con una ocupación de hasta el 30%.

La habilitación como bares y restaurantes de los salones de eventos, de fiestas y similares, será con un factor de ocupación de la superficie disponible para el público que no supere el 30%, y que asegure el distanciamiento entre personas y un espacio de una persona cada dos metros cuadrados de espacio circulable. Los asistentes no podrán bailar ni circular entre las mesas dispuestas.

La circulación en la vía pública entre la 0.30 y las 6 de domingo a jueves, ambos inclusive, y entre la 1.30 y 6 los viernes y sábados, queda estrictamente restringida a la necesaria para desarrollar actividades autorizadas, haciendo uso a esos fines del transporte público, o del servicio de taxis y remises.

El gobernador autorizó la realización de eventos culturales y recreativos relacionados con la actividad teatral y música en vivo que impliquen concurrencia de personas, tanto al aire libre como en teatros, centros culturales y otros lugares cerrados, disponiendo una distancia entre butacas ocupadas que deberá ser de 1,5 metros. El límite de ocupación será del 50% del aforo habilitado en espacios al aire libre y del 30% en lugares cerrados, aunque las autoridades podrán elevarlo hasta el 50% si las condiciones de las mismas y sistemas de ventilación y refrigeración del lugar así lo permiten, conforme criterios epidemiológicos.

Las personas que intervienen en la actividad no podrán trasladarse en transporte público, y los organizadores deberán adoptar las medidas necesarias para disponer la venta de las entradas por medios remotos, o en forma presencial mediante la asignación de turnos, para evitar aglomeraciones de personas. Además, el decreto autoriza la actividad complementaria de artistas en los bares y restaurantes durante el horario autorizado para su funcionamiento.

Para el próximo fin de semana quedarán habilitadas las piletas y la infraestructura ubicada al aire libre en clubes e instituciones sociales, para uso recreativo o social en el horario de 7 a 19. También las colonias de vacaciones y talleres de verano, con o sin uso de natatorios. Para el medio acuático habrá que disponer un factor de ocupación de una persona cada cinco metros cuadrados. Como en la mayoría de las actividades habilitadas este viernes, no podrá utilizarse el transporte público.

El decreto que autoriza el uso de piletas y colonias de vacaciones indica que además de coordinar las tareas de fiscalización, las autoridades locales quedan facultadas en sus distritos a disponer mayores restricciones respecto a los días, horarios, requisitos y modalidades particulares, para el desarrollo de la actividad.

Tras reunirse de forma virtual con el presidente de la Nación y el resto de los gobernadores, Omar Perotti se refirió a los encuentros sociales y las fiestas de fin de año. “Vamos a ir preparando las reuniones sociales para las fiestas, porque inevitablemente se van a dar. Hay que ser claros en los mensajes. En las fiestas no van a ser 10 o 20 las personas que se reúnan esa noche, sino todos los contactos previos que cada uno de los participantes tuvo antes de ese encuentro. Con lo cual, hay que tomar precauciones varios días antes, 48 o 72 horas antes de las fiestas y habrá que extremar los cuidados”, agregó el gobernador.

Y en ese sentido agregó: “Va a estar permitido juntarse, pero lo tenemos que hacer con la mayor responsabilidad posible. Debemos entender que hay que tomar todos los cuidados posibles, apelando a que se vienen días en los que nos vamos a juntar con los que más queremos”.