El colectivo LGBTIQ se moviliza en Orán 

San Ramón de la Nueva Orán es la segunda ciudad más grande de la provincia de Salta. Hoy será escenario de una marcha simbólica en la plaza San Martín desde las 19.30 en el marco del Día del orgullo y el respeto por la diversidad sexual. Desde las identidades tortas, travas, trans, putos, maricas, bisexuales y no binaries saldrán nuevamente a las calles para visibilizar el orgullo, la lucha y la furia. Entre los principales reclamos se encuentra la reglamentación del cupo laboral travesti trans que el Concejo Deliberante oranense aprobó en 2018.

Además, el colectivo LGBTIQ insta a que se generen políticas de género, y que haya capacitaciones dirigidas al personal de Estado. Según indicaron, la discriminación se pone de manifiesto cuando quieren realizar denuncias en las comisarías o acceder al sistema de salud. Se suma el pedido por el cese de los travesticidios, lesbocidios y femicidios.

El referente del colectivo de Orán, Jorge Nando, manifestó a Salta/12 que ante la pandemia que se atraviesa, las identidades no binarias la pasaron "bastante mal" porque "no se recibió ayuda". "Hemos sido separados de la sociedad en esta pandemia", afirmó. El reclamo viene a cuenta de que no se generaron políticas de asistencia continúa por la emergencia sanitaria. Nando dijo que al menos en su organización participan cerca de 90 personas.

Por su parte, Mariana Olivera, integrante de la Colectiva Feminista Panambi, dijo que "la situación económica se agravó" en gran medida para las mujeres trans que ejercen la prostitución, y dijo que solo pudieron soportar por "la organización entre las mismas compañeras".

Olivera contó que también hubo asistencia de las iglesias del lugar y que se sumó un "acompañamiento mínimo" desde la Secretaría de la Mujer de Orán, que otorgó bolsones de alimentos. No obstante, Nando aclaró que se trató solamente de un bolsón y a principios de la cuarentena.

A través del trabajo de las integrantes de Mujeres Trans Argentina se logró que al menos 60 de ellas puedan acceder al programa nacional Potenciar Trabajo.

Reglamentación del cupo laboral

Si Salta ya era conocida en 2019 como la provincia que tenía la tasa de informalidad laboral más alta del país, donde la mitad de los salteños trabajaba en esas condiciones, la llegada de la pandemia vino a agravar la situación. Según los datos del INDEC de este año, sólo en la ciudad de Salta se perdieron 47 mil puestos de trabajo.

Estos datos son de relevancia cuando se sabe que el acceso al trabajo por parte de la identidades de la diversidad es escaso o nulo. Es por ello, que muchas mujeres travestis trans optan por la prostitución, pero al implementarse las medidas del ASPO y DISPO, la posibilidad de realizar esta actividad se cerró y se perdió el único ingreso económico que tenían.

Es por eso que desde las organizaciones de la diversidad de Orán exigen que haya una real implementación del cupo laboral trans, que ya se aprobó en esa ciudad en septiembre de 2017, aunque el intendente Pablo González no reglamentó la ordenanza, a pesar de que "se lo ve dispuesto", dijo Nando.

Actualmente, la gestión municipal incorporó a dos mujeres trans en su gobierno, pero las organizaciones insisten en que se las ampare en la legislación ya aprobada. "No entraron por el cupo laboral, y eso nos dice que no se está cumpliedo porque en cualquier momento se las puede dejar sin trabajo y tienen que volver a lo que hacían antes", que es la prostitución, subrayó le referente.

"La mayoría de las chicas trans se prostituyen y no salen de eso, por eso la mayoría la pasó mal porque no podían salir a las calles", reiteró. Ante la imposibilidad de trabajar, desde los colectivos se generaron medidas de asistencia a través de colectas que hicieron entre elles. "Quien tenía un poco más, lo daba", resumió.

La manifestación simbólica de hoy consistirá en reunirse en la plaza San Martín, donde se hará un show, hablarán referentes del colectivo y se venderán comidas. También se organizó una colecta solidaria que consistirá en el intercambio de un alimento no perecedero por una pulsera de la diversidad. Todo lo recolectado será destinado a la asistencia de las personas de la comunidad.



Persecución por luchar

El pedido de derogación del artículo 114 del Código Contravencional de Salta es una de las solicitudes más presentes en las marchas del orgullo. El artículo penaliza hasta con 15 días a las personas que ejercen la prostitución en la vía pública. Sin embargo, Nando dijo que desde que la organización feminista y transfemista se hizo más visible en la localidad, la persecución por parte de las fuerzas de seguridad se incrementó.

"Hablamos con varias chicas y nos dijeron que los policías cuando las llevaban presas les decían 'vayan y pidan ahora que saquen el artículo 114'", contó y aseguró que hay una gran desprotección y falta de garantía de seguridad por parte del Estado hacia las mujeres que ejercen la prostitución.

Por ello también insisten en que desde el gobierno provincial y municipal se generen políticas de género y capacitaciones para el personal del Estado. Al menos las capacitaciones pueden ser saldadas con la efectiva aplicación de la Ley nacional Micaela, a la que Salta adhirió en abril de 2019.

"Aquí en Orán hay mucha ignorancia con la perspectiva de género, lo que provoca la persecución que tenemos cada uno de nosotros", detalló Nando. Se dan dos situaciones reiteradas y que refuerzan la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ: "las chicas que van al hospital son tratadas como varón" o "cuando quieren denunciar en la comisaría, les pasa lo mismo".

Olivera relató por su parte que las tratan con un pronombre que "no nos identifica y lo hacen para que nos cansen y no nos tomen las denuncias". Afirmó que si ya era difícil acceder a la justicia o radicar una denuncia, "la llegada de la pandemia lo agravó más porque encontraron una excusa para dejar de atendernos o de garantizarnos una protección".

Goyo Martínez

En la plaza San Martín también se rendirá un homenaje a Goyo Martínez y Alicia Mendoza, fallecidos por coronavirus en estos meses. Martínez era un reconocido dirigente de la comunidad LGBTIQ y activo militante político en los barrios de Orán. Por su parte Mendoza, que era lesbiana, bregaba por la igualdad en cada una de sus intervenciones.